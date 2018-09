„Let’s Do It, Romania!” – Amplă acțiune pe 15 septembrie pentru un Brașov mai curat

Descriere foto: 5% din populația Globului este așteptată să participe la cea mai mare acțiune de voluntariat din istorie: World Cleanup Day



Mii de brașoveni sunt așteptați în 15 septembrie 2018 la „Let’s Do It, Romania!”, ca sa participe la o amplă acțiune de curățare a gunoaielor din orașul nostru.



„Let’s Do It, Romania!”, cea mai mare acțiune de ecologizare din România, este implementată la Brașov de Asociația Tot Mai Verde.



150 țări din întreaga lume se unesc în cea mai ambițioasă mișcare civică la nivel internațional, „World Cleanup Day”, în data de 15 septembrie 2018, în lupta împotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu – deșeurile.



World Cleanup Day va începe pe 15 septembrie la ora 10 în Noua Zeelandă. Valul de acțiuni de curățenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare și se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawaii. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament.



Voluntarii înscriși pot să-și aleagă zonele pe care le curăță prin intermediul aplicației World Cleanup și vor beneficia de echipament, sac și mănuși.



Organizatorii din România își propun în acest an, ca în fiecare localitate din țară să existe cel puțin 100 de voluntari.



Cartarea sau identificarea mormanelor de deşeuri se realizează cu aplicaţia de mobil World Cleanup. Aplicaţia poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay.



De ceva vreme, oamenii cu inițiativă au lucrat voluntar la această hartă, adaugând locurile care au nevoie de o curățare temeinic. Eforturile lor nu vor fi în zadar. Cei care au contribuit la Harta Deşeurilor pot câştiga premii: laptop-uri, telefoane inteligente şi o excursie pentru 2 persoane în România. Cartarea s-a încheiat pe 2 septembrie 2018 și au fost încărcate pe hartă peste 1.600 de mormane de deşeuri.



Iar pe 15 septembrie 2018 se va trece efectiv la curățarea acestor zone cu ajutorul voluntarilor.



România este parte din rețeaua internațională „Let’s Do It World!” din anul 2008, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie.



Din 2010 și până în prezent, proiectul „Let’s Do It, Romania!” a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională, fiind adunate din mediul înconjurător 18.000 tone de deșeuri.



Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populaţia Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament faţă de resurse şi faţă de deşeurile generate. În România, „Let`s Do It, Romania!” îşi propune să mobilizeze 1 milion de voluntari.



Având în vedere anvergura acestui proiect și angajarea civică pe care o dezvoltă la nivelul societății românești, autoritățile brașovene, în calitate de partener al Asociației Tot Mai Verde Brașov, au transmis tuturor primăriilor din județ invitația de a colabora la organizarea și desfășurarea proiectului „Let’s Do It, Romania!” pe întreg teritoriul județului nostru.



Acțiunea din 15 septembrie 2018 se realizează exclusiv pe bază de voluntariat, după următorul program, unitar la nivel național:



orele 8:00 – 9:00 Înregistrarea, verificarea, echiparea voluntarilor cu saci și mănuși;

orele 9:00 – 14:00 Activitatea de strâns deșeuri de către voluntari;

orele 14:00 – 17:00 Ridicarea sacilor cu deșeuri și transportul lor către bazele de stocare, în vederea valorificării corespunzătoare a acestora.





Pe 15 septembrie 2018, planeta se mobilizează pentru World Cleanup Day. Este cea mai mare mișcare civică de pe Glob, la care vor participa 150 de țări, inclusiv România.



Misiunea organizatorilor „Let`s Do It, Romania!” este aceea de a mobiliza cetăţenii, autorităţile, societatea civilă, firmele şi mass-media pentru a curăţa arealele naturale din jurul localităţilor României.