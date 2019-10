„Les Film de Cannes”, cu invitaţi speciali la Braşov, în perioada 23-27 octombrie 2019

Program Les Films de Cannes à Braşov 2019:

Pe lângă Braşov, festivalul mai ajunge şi în alte oraşe, iar organizatorii anunţă că, în ţară, vor rula producţii favorite ale publicului şi ale juriului de la ediţia din acest an de la Cannes: „Parasite” (Palme d’Or), „Dolor y Gloria” (premiul pentru interpretare masculină, Antonio Banderas), „Matthias et Maxime” (competiţie), „Portrait de la jeune fille en feu” (premiul pentru scenariu) şi „Little Joe” (premiul pentru interpretare feminină, Emily Beecham).Regizorul Adi Voicu va veni la Braşov cu scurtmetrajul „Ultimul drum spre mare”, inclus în acest an în secţiunea Semaine de la Critique. În plus, criticul Irina Margareta Nistor va prezenta documentarul „Cannes, le festival libre”, regizat de Frédéric Chaudier şi Frédéric Zamochnikoff (2018), care urmăreşte încercarea de a organiza prima ediţie a Festivalului de Film de la Cannes în 1939, demers eşuat din pricina izbucnirii celui de Al Doilea Război Mondial.Proiecţia va fi însoţită de prezentarea cărţii „Cannes 1939, Festivalul care n-a mai avut loc”, de Olivier Loubes (Ed. Libris & Mioritics, 2019), apărută în România în traducerea Irinei Margareta Nistor. Totodată, Irina Margareta Nistor va introduce proiecţii din Les Films de Cannes.........................................................................................................................................În prima zi de festival, miercuri, 23 octombrie 2019, la Centrul Cultural Reduta, poate fi vizionat, un film despre o plantă modificată genetic, cu proprietăți remarcabile: îngrijită corespunzător, aceasta își face fericit proprietarul. Jessica Hausner, un nume deja consacrat al cinema-ului austriac, a participat în competiția oficială a festivalului cu acest comentariu vizual despre importanța fericirii, care reconfirmă acuitatea regizorală și alegerile artistice imprevizibile ale cineastei. Lungmetrajul care i-a adus actriței Emily Beecham Premiul pentru interpretare feminină a avut parte de o primire pozitivă din partea criticilor și a publicului; Variety considerându-l „un film artistic deconcertant și hipnotic despre o plantă sinistră”.Joi, 24 octombrie 2019, tot la Centrul Reduta, va fi proiectatîn regia lui Céline Sciamma, peliculă ce a obținut Premiul pentru Cel mai bun scenariu în 2019. Recompensată cu numeroase premii, cineasta Céline Sciamma a fost o prezență constantă la Cannes încă de la debutul său, „Naissance des pieuvres”. „Portrait de la jeune fille en feu” a avut parte de recenzii foarte bune, fiind inclus instant de IndieWire pe lista celor mai bune filme ale deceniului. În Franța secolului al XVIII-lea, o tânără pictoriță, Marianne, este angajată să-i facă potretul de nuntă al lui Héloïse, în secret. Ea trebuie să-și observe modelul ziua pentru a o putea picta noaptea. Relația dintre cele două femei va deveni tot mai strânsă pe măsură ce împărtășesc ultimele momente de libertate ale lui Héloïse. Primul film de epocă al regizoarei este „atât de bun încât îți vei dori să-l revezi cu încetinitorul pentru a înțelege exact cum a făcut” (citat din Hollywood Reporter).Cea de-a treia zi de festival (vineri, 25 octombrie 2019) aduce, la Cinema ONE,, un film despre violența din periferiile capitalei franceze și tensiunile dintre rezidenți și poliție. Deși nu este o adaptare după celebrul roman al lui Hugo, filmul împarte cu acesta cadrul suburbiei muncitorești Montfermeil. Ladj Ly, regizorul și scenaristul lungmetrajului, a reușit „o minune tehnică şi un debut uluitor” (după cum susține Variety). La Cannes, „Les Misérables” a fost primit cu ovaţii unanime şi a reuşit performanţa să-i învingă pe Tarantino, Almodóvar, Loach şi Dolan, adjudecându-și Premiul Juriului (ex-aequo).Sâmbătă, 26 octombrie 2019, publicul brașovean are ocazia să vadă ultimul film al lui Pedro Almodóvar,. Prezent în competiția oficială la Cannes, filmul marchează a șaptea colaborare cu Antonio Banderas și i-a adus acestuia Premiul pentru interpretare masculină. Salvador Mallo (interpretat magistral de Banderas) este un cineast aflat în plină criză creativă, afectivă și de sănătate. Redescoperindu-și trecutul, Salvador simte nevoia urgentă de a-l povesti și grație acestei presiuni interioare își găsește salvarea. O poveste dură și emoționantă, pentru care Banderas a trebuit, conform propriilor mărturisiri, să-și suprime personalitatea ca să recreeze un alter ego al regizorului. Rezultatul acestei colaborări excepționale a fost întâmpinat cu aprecierea unanimă a presei și a publicului, fiind o „bijuterie senzuală și profund personală, un film despre plăcere care devine, în sine, o plăcere” (The Guardian).Tot pe 26 octombrie 2019, va fi proiectat și cel mai recent film semnat de Xavier Dolan, copilul teribil al cinema-ului, care continuă să uimească, de data aceasta cu, selectat în competiția oficială. Este o poveste despre doi prieteni din copilărie care se sărută pentru filmările unui scurtmetraj de amatori. Dar acest sărut aparent inofensiv îi afectează profund și generează un mix de confuzie și emoție pentru cei doi. Recompensat la Festivalul de la Cannes, la Festivalul de la Veneția sau la cel din Rotterdam, Xavier Dolan revine pe Croazetă cu o dramă intensă și delicată despre prietenie, iubire și identitate personală.Câștigătorul Palme d’Or al celei de-a 72-a ediții a Festivalului de la Cannes,va putea fi văzut în ultima zi a festivalului, pe 27 octombrie 2019. Ultima peliculă a lui Bong Joon-ho este o „tragicomedie excepțională despre inegalitățile sociale din Coreea modernă” (Variety). Șomeri, membrii familiei Ki-taek arată un interes deosebit pentru bogata familie Park și viața lor plină de farmec, până într-o zi când existențele lor se împletesc în urma unui incident neașteptat. Acesta este începutul unui șir de întâmplări imprevizibile care converg „într-un film genial, captivant și care refuză categoriile” (conform IndieWire).Ora 15:30 – CANNES, LE FESTIVAL LIBRE de Frédéric Chaudier și Frédéric Zamochnikoff (2018, 52 min, FR). Proiecție urmată de prezentarea cărții Cannes 1939, Festivalul care n-a mai avut loc, de Olivier Loubes (Ed. Libris & Mioritics, 2019) apărută în România în traducerea Irinei Margareta Nistor. Prezentare susținută de Irina Margareta Nistor. *intrare liberăOra 17:30 – MARIA, REGINA ROMÂNIEI, de Alexis Sweet CAHILL (2019, 106 min). În prezența actorilor Roxana Lupu și Daniel Plier + Q&A. Precedat de scurtmetrajul ULTIMUL DRUM SPRE MARE, de Adi Voicu (2019, 12 min, RO). În competiția Semaine de la Critique, Cannes. În prezența regizorului Adi Voicu + QAOra 21:00 – LITTLE JOE, de Jessica Hausner (2019, 105 min, AT, UK, DE). Premiul pentru interpretare feminină, Cannes 2019Ora 11.00 – LITTLE JOE, de Jessica Hausner (2019, 105 min, AT, UK, DE). Premiul pentru interpretare feminină, Cannes 2019. Proiecție specială pentru elevi – acces pe bază de invitație.Ora 14:30 – SUNSET de László Nemes (2018, 142 min, HU, FR). Premiul FIPRESCI, Veneția 2018. Prezentat în secțiunea Ivanov 50, dedicată actorului Vlad Ivanov.Ora 17:00 – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU, de Céline Sciamma (2019, 120 min, FR), Premiul pentru scenariu, Cannes 2019Ora 19:30 – ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CELE 7 MINERIADE, de Cornel Mihalache. Proiecție de în secțiunea ROMÂNIA. 30 DE ANI MAI TÂRZIU în parteneriat cu programul Freedom House România “Leraning from Our Past to Build the Future”. În prezența regizorului Cornel Mihalache + Q&A. *intrare liberăOra 19:00 – MO, de Radu Dragomir (2019, 80 min, RO). În prezența regizorului Radu Dragomir și a actriței Dana Rogoz + QA.Ora 21:30 – LES MISERABLES, de Ladj Ly (2019, 103 min, FR). Premiul juriului, Cannes 2019.Ora 18:00 – DOLOR Y GLORIA, de Pedro Almodóvar (2019, 113 min, ES). Premiul pentru interpretare masculină, Cannes 2019Ora 20:30 – MATTHIAS ET MAXIME, de Xavier Dolan (2019, 119 min, CN). În competiție, Cannes 2019Ora 15:00 – THE FLORIDA PROJECT, de Sean Baker (2017, 115 min, SUA). În competiție, Cannes 2018Ora 17:30 – PARASITE, de Bong Joon-Hoo (2019, 132 min, KR), Palme d’Or, Cannes 2019.Programul complet al festivalului pe https://filmedefestival.ro/les-films-de-cannes/program/brasov/