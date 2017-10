Leoparzii zăpezilor sărbătoriți luni, la Zoo Brașov

Descriere foto: Jamu și Blizzard, cei doi leoparzi ai zăpezilor din Grădina Zoologică Brașov, vă așteaptă la petrecere de ziua lor: Sursa: facebook.com/ZooBrasov; bizbrasov.ro



Pe 23 octombrie, se sărbătorește Ziua internaţională a leopardului zăpezii, o specie aflată pe cale de dispariţie. Deși în mod normal în zilele de luni ale săptămânii, Grădina Zoologică Brașov nu are program cu publicul, de data aceasta se face o excepție.



Leoparzii zăpezilor Jamu și Blizzard din Grădina Zoologică Brașov, vă așteaptă luni, 23 octombrie 2017, la distracție, pentru a-și sărbători ziua așa cum se cuvine și în acest an.



Cu această ocazie, începând cu ora 9.30 toți iubitorii de animale sunt invitați să ia parte la activitățile organizate cu acest prilej.



Copii se pot juca și distra, fiind pregătite mai multe jocuri și concursuri pentru ei: „Desenăm cu palmele” ( pentru copiii cu vârste între 4 – 10 ani ), „Peisaje din materiale organice” ( pentru copiii cu vârste între 4 – 10 ani ), „Pământul, planetă vie” ( pentru copiii cu vârste între 10 – 14 ani ), „Habitatul leopardului zăpezilor” ( pentru copiii cu vârste între 10 – 14 ani ).



Leopardul zăpezilor este un mamifer prădător mare care trăieşte în regiunile muntoase din Asia Centrală. Aspectul fizic al leopardului zăpezilor se caracterizează printr-un corp lung, slab şi flexibil, labe relativ mici, un cap nu de dimensiuni modeste şi o coadă foarte lungă. Fiind măsurat de la cap până la vârful cozii, leopardul zăpezilor poate atinge o lungime de 200–230 cm. Exemplarele mature au o greutate de până la 55 kg. Blana este de culoare cenuşie-deschis, cu pete în formă de inel. Specia este una pe cale de dispariţie, iar în lume se estimează că mai există doar 2500 de exemplare. Cei doi leoparzi ai zăpezilor au fost aduși din Anglia la Zoo Brașov, anul trecut. Masculul are 9 ani, femela 10.