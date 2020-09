Lege aprobată: maximum 193 lei/zi brut pentru părinţii care stau acasă cu copiii când au cursuri online

Ordonanţa de urgenţă prin care se acordă zile libere părinţilor, pentru supravegherea copiilor atunci când şcoala trece online, în contextul epidemic, a fost aprobată săptămâna trecută, în şedinţa de guvern. Documentul prevede că unul dintre părinţii copilului care nu poate merge la şcoală primeşte zile libere plătite, pentru care statul va acoperi cheltuielile.



Ordonanţa îi vizează pe părinţii copiilor de până în 12 ani, iar suma acoperită este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare. Aşa cum reiese din document, indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată pentru îngrijirea copilului, când acesta nu poate merge la şcoală şi face şcoală online din cauza situaţiei epidemiologice, ar urma să fie de maximum 193 lei pe zi brut.



Zilele libere nu vor putea fi acordate dacă unul dintre părinţi e în concediu de creştere a copilului, este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere, e în concediu de odihnă sau fără plată sau are raportul de muncă suspendat sau are venituri din alte activităţi şi drepturi (drepturi de proprietate intelectuală, venituri din agricultură sau din activităţi independente etc.).



OUG se aplică şi părinţilor din familii monoparentale, iar în cazul familiilor cu doi părinţi, părintele care va continua să lucreze va semna o declaraţie pe proprie răspundere că nu a a solicitat zile libere.