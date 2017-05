Lebedele de la Făgăraș care vor fi scoase la licitaţie au căutare

Descriere foto: Lebede pe lacul din jurul Cetăţii Făgăraş; Sursa: agerpres.ro



Cele 15 lebede de pe lacul din jurul Cetăţii Făgăraş, care vor fi scoase la licitaţia anunţată pentru data de 22 mai 2017, au căutare, existând persoane care doresc să le cumpere atât în zonă cât şi din Capitală, a declarat pentru Agerpres administratorul parcului, Tiberiu Drăgoiu.



„Am ajuns în această situație după ce numărul lebedelor a crescut destul de mult, în ultimii ani și se bat pentru teritoriu. Din cele 27 de lebede pe care le avem, scoatem la licitația, care va avea loc în 22 mai 2017, un număr de 15. În 2011, am început cu șase lebede, iar acum am ajuns la 27. Peste câteva zile, vom avea între 10-15 puișori, care vor ieși din ouă. Aceste păsări se înmulțesc în fiecare an pentru că au toate condițiile create, cuiburi pentru clocit, sunt hrănite de două ori pe zi de către îngrijitori, dar mai primesc hrană și de la localnici sau de la turiștii care vin să viziteze Cetatea Făgăraș. Deja sunt persoane din București și din jurul municipiului Făgăraș care sunt interesate să cumpere lebede. Am fost contactați în acest sens. Nu se pune problema că nu o să avem cumpărători", a precizat Tiberiu Drăgoiu.



Prețul de pornire este de 270 de lei plus TVA ( adică 320 de lei). Greutatea unei lebede este cuprinsă între 10 și 20 de kg.



Costurile lunare pentru hrana celor 27 de lebede ajung la 1500 de lei. Pe timpul iernii, lebedele au fost adăpostite la o familie din localitatea Sâmbăta, de lângă Făgăraș, pentru a trece cu bine peste perioada friguroasă.



Dintre cele 12 lebede care vor rămâne pe lacul din jurul Cetății Făgăraș două sunt negre.



Tiberiu Drăgoiu a mai precizat că, potrivit documentelor, lebedele au existat dintotdeauna pe lacul din jurul Cetății, iar administratorii acesteia aveau obligația să le crească. Iar „tradiția trebuie dusă mai departe".