Laptopurile 2 in 1, o opțiune din ce în ce mai căutată de utilizatori

În urmă cu doar câțiva ani, laptopurile 2 în 1 nu existau. A trebuit să apară tabletele, pentru ca cineva să se gândească la faptul că ar fi interesant de combinat un laptop cu o tabletă. Așa au apărut aceste laptopuri neconvenționale, care câștigă tot mai mult teren în ultima vreme.Faptul că aceste modele au touchscreen este un motiv destul de bun pentru a alege un laptop 2 în 1. E adevărat, însă, că modelele mai ieftine nu reușesc să facă nici treaba unui laptop, nici treaba unei tablete cu adevărat bine. Vorba românului, este dificil să împaci capra și varza. Nu poți avea un display de calitate, cu touchscreen, pe un laptop ieftin. Și acest lucru este valabil și invers. Totuși, tehnologia avansează de la an la an, iar laptopurile 2 în 1 sunt din ce în ce mai bune și mai performante. Iar avansul tehnologic face ca și prețul unui laptop 2 în 1 performant să scadă de la an la an.Dacă ești interesat de un laptop 2 in 1, trebuie să știi de la bun început că acest tip de gadget nu este deloc indicat pentru jocuri. Cel puțin nu cele care nu sunt vârf de gamă, dar la acestea prețul le face comparabile cu laptopuri de gaming dedicate.Un exemplu de laptop 2 in 1 bun este Surface Pro 4. Acest tip de laptop are un design superb, dar nu este tocmai ieftin. Chiar dacă are placă video dedicată, acest laptop 2 in 1 nu este potrivit pentru jocuri pretențioase din punct de vedere al resurselor de care are nevoie. Pe lângă acest aspect, modelele 2 în 1 nu pot asigura o răcire corespunzătoare, ceea ce un laptop de gaming chiar are nevoie.Pentru mediul business, însă, aceste laptopuri 2 in 1 sunt mai mult decât potrivite. Acestea au și destule avantaje. Un laptop 2 in 1 are un design mult mai frumos decât laptopurile clasice, este mai ușor de transportat, poate fi folosit ca tabletă, dar și ca latop, iar sistemul de operare Windows 10 se descurcă de minune cu noile tehnologii. În plus, un laptop 2 in 1 poate înlocui cu succes și e-reader-ul.Autonomia laptopurilor 2 in 1 este și ea imbatabilă. Unele modele ajung și la 13, 14 ore de autonomie. Fiind modele ULV ne așteptăm la rezultate foarte bune. Dezavantajul este că vor fi încărcate destul de greu dacă se alimenteaza prin micro USB, nu prin 12V.La alegerea unui laptop 2 in 1 cel mai bine trebuie să ții cont de cele de mai sus. Calitatea materialelor este și ea importantă și, foarte important, display-ul trebuie să fie și el unul de calitate, dar care să și răspundă bine la comenzi.Care sunt lucrurile de care trebuie să ții cont la cumpărarea unui laptop 2 in 1 1. TouchscreenModelele de calitate au o calitate foarte bună a display-ului, dar și a touchscreen-ului. Culorile, la fel, și ele sunt mult mai bune, în schimb, cele ieftine renunță la calitate pentru… cantitate. Ca omul să poată lua ieftin trebuie să scadă banii de undeva. Iar în general acest lucru se vede la display.2. SunetulMă iau iar de modelele foarte ieftine. Nu au un sunet foarte bun, tehnologiile care au sunet clar, extraordinar, sunt pe modele high end. Ca alternativă, dacă știți că veți folosi mai mult căștile sau alte boxe puteți să nu luați în considerare sunetul.3. Design-ulAici lucrurile sunt discutabile, pentru că, așa cum știm, gusturile nu se discută. Important este ca modelul tău preferat de laptop 2 in 1 să-ți placă ție, nu partenerei, prietenilor sau colegilor. Abia dacă îl folosiți la comun cu altă persoană, intervine problema de a alege un design care să placă amândurora.