Lansare KINEDOK ediția a 7-a la Brașov

Ca în fiecare an revenim la Brașov cu proiectul KineDok care promovează filme documentare din Europa Centrală și de Est în locații neconvenționale. Prin proiecțiile urmate de dezbateri cu invitați aleși în funcție de tematica filmelor, KineDok oferă o atmosferă intimă pentru vizionarea filmului documentar și creează un adevărat spațiu de dialog pentru comunitățile locale. De la finalul lunii septembrie și până la sfârșitul lui octombrie, în fiecare zi de miercuri, proiecțiile se vor desfășura sub formă de cineclub la Centrul Multicultural al Universității Transilvania. Lansarea sezonului va avea loc pe 29 septembrie cu documentarul românesc “Profu’” (regia: Alex Brendea) – un portret autentic și plin de umor al unui profesor neconvențional și carismatic de matematică din Bistrița care își dă demisia din învățământ și deschide o școală de meditații în micul său apartament de bloc. La deschidere vom avea ocazia să îl avem alături de noi pe însuși protagonistul filmului care ne va spune mai multe despre relația apropiată cu elevii săi și revolta pornită împotriva sistemului de învățământ tradițional.



Septembrie și octombrie se anunță a fi lunile documentarului la Brașov. Așadar, vă așteptăm cu drag la cât mai multe proiecții, dezbateri și evenimente!



Toate filmele vor fi vorbite sau subtitrate în limba română. Biletele se află în vânzare pe platforma eventbook.ro



Festivalul face parte din proiectul „Documentarele One World Romania la Brașov, ediția a II-a”, cofinanțat de Consiliul Județean Brașov.



Adrese utile:



Centrul Cultural Reduta: Strada Apollonia Hirscher nr. 8

Bastionul Artiștilor : Strada George Coșbuc nr.9

Visssual: Strada Fabricii

Centrul Multicultural al Universității Transilvania: Strada Eroilor nr. 29



Organizat de: Asociația One World Romania

Organizator local: Asociația ARTBURG

Proiect cofinanțat de: Consiliul Județean Brașov