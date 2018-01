Lansare de carte: „Junii din Şcheii Braşovului – monografie istorică”

Descriere foto: Vasile Oltean, directorul Muzeului Primei Școli Româneşti, a lansat a doua ediție a cărții „Junii din Şcheii Braşovului – monografie istorică”; Sursa: bzb.ro



De ziua Unirii Principatelor Române, Părintele Profesor Doctor Vasile Oltean, directorul Muzeului Primei Școli Româneşti, a lansat, în instituţia pe care o are în grijă, cea de-a doua ediţie a volumului „Junii din Şcheii Braşovului – monografie istorică”.



În cele peste 200 de pagini, acest nou volum prezintă istoria junilor din Braşovul Vechi, precum şi contribuţia pe care aceştia au avut-o la înfăptuirea Micii Uniri.



„Nu am găsit în lume un ritual care să aibă atâta conotaţie patriotică precum cea a junilor. Cele câteva zeci de ritualuri dacice conservate, felul în care se manifestă la toate zilele mari ale României şi oricând, prin toate acestea junii confirmă că istoria, aici e bătătorită.



De aceea le-am dedicat această carte, aflată, deja, la a doua ediţie şi voi continua, pentru că merită să fie cunoscuţi şi e păcat că nu au fost culese toate informaţiile despre ei. Mai sunt mărturii destule, deci nu consider că e ultima carte”, a declarat autorul cărţii, Vasile Oltean.



Monografia istorică „Junii din Şcheii Braşovului” este o ediție revizuită și costă 20 de lei.