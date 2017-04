Lansare de carte care dezvăluie secretele vieții de actor, la Teatrul Particular Brașov

Descriere foto: Lansare de carte: „Teatrul Particular Brașov, între scenă și culise



Teatrul Particular Brașov ne invită joi, 6 aprilie 2017, de la ora 19:00 la lansarea cărții autobiografice a actriței Dorina Roman, intitulată sugestiv: „Teatrul Particular Brașov, între scenă și culise".



Potrivit autoarei, Dorina Roman, „«Teatrul Particular Brașov, între scenă și culise» nu este doar o carte, este mai mult decât atat. Este munca din spatele scenei, este bucuria și durerea unei actrițe, este lupta permanentă de a fi actor în România. O carte pentru publicul iubitor de Teatru, o carte pentru tinerii actori, o carte pentru oameni cu suflet ales”.



Vor fi prezenți la eveniment, ca să ia cuvântul, mai mulți invitați:



- dl. Prof. Ion Popescu-Topolog

- d-na Pușa Petroțanu ( stranepoata lui Tudor Mușatescu )

- d-na Prof. Andreea Kovasznai

- dl. Vlad Postolea, artist



Lansare de carte are joi, 6 aprilie 2017, între orele ora 19:00 - 20:00, la Teatrul Particular Brașov, în Piata Enescu nr 2.

Intrarea este gratuită.