Lacăte ale iubirii la intrarea în Castelul Bran

Descriere foto: Câteva sute de turiști, majoritatea străini, au trecut, pragul Castelului Bran de Ziua Îndrăgostiților și au putut să lege „lacăte ale iubirii” ; Sursa foto: Bran Castle Official Fb; Sursa: bizbrasov.ro



Câteva sute de turiști, majoritatea străini, care au trecut, astăzi, pragul Castelului Bran, au avut ocazia să lege lacăte ale iubiri la poalele fortăreței și să intre în Sufrageria Regală, unde, acompaniați de muzică, au servit fructe, ciocolată și ceai și și-au putut face declarații de dragoste.



Lacătele iubirii, în formă de inimioară, au putut fi cumpărate de turișiti de la un magazin de la intrarea în Castel, prețul unuia fiind de 15 lei.



„Turiștii care au cumpărat lacătele au avut posibilitatea să scrie pe ele cu markerul numele, data sau o declarație de dragoste, iar apoi să le lege într-un loc special amenajat din Parcul Regal, unde sperăm să dăinuie încă 640 de ani, cât are acum Castelul Bran“, a explicat Bogdana Balmuș, PR manager la Castelul Bran.



Turiștii au fost invitați apoi în Sufrageria Regală, unde într-un decor special, bucurându-se de muzică, ceai, fondue au Chocholate, căpșuni și șampanie, inspirați de atmosfera specială au putut să-ți declare dragostea.



„A fost chiar și o cerere în căsătorie astăzi în Sufrageria Regală, la care am asistat cu toții emoționați. Am pregătit un cadru de poveste în care îndrăgostiții își pot mărturisi sentimentele“, a mai spus Bogdana Balmuș.