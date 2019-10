La Universitatea Transilvania Brașov, sunt cu 8,8% mai mulţi „boboci” faţă de 2018

Descriere foto: Început de an universitar „atipic” la Braşov: 5.574 de „boboci” la Universitatea Transilvania (cu 8,8% mai mulţi faţă de 2018). Asta, în condițiile în care la nivel naţional, în anul universitar 2019-2020 s-a înregistrat cel mai mic număr de studenţi români din ultimii 20 de ani! Sursa: bzb.ro



Început de an universitar „atipic” la Braşov: 5.574 de „boboci” la Universitatea Transilvania (cu 8,8% mai mulţi faţă de 2018). Asta, în condițiile în care la nivel naţional, în anul universitar 2019-2020 s-a înregistrat cel mai mic număr de studenţi români din ultimii 20 de ani!



Anul universitar 2019-2020 a început, la Universitatea Transilvania, din Braşov, cu multe emoţii, speranţe şi multe planuri. Dar şi cu mai mulţi „boboci” – 5.574, în total, dintre care 4.571 la forma de învăţământ cu frecvenţă. În toţi anii de studii, Universitatea are peste 19.000 de studenţi.



Potrivit rectorului Universităţii Transilvania, prof. univ. dr. Ioan Vasile Abrudan, cu toate că la nivel naţional numărul studenţilor înscrişi în învăţământul universitar este mai mic decât anul trecut, universitatea braşoveană are anul acesta cu 8,8% mai mulţi studenţi în anul I, în cele 105 programe de studii, şi tot cu 8,8% mai mulţi studenţi înscrişi la unul dintre cele 73 de programe de masterat sau la unul dintre cele 18 programe de doctorat.



Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în anul universitar 2019 - 2020, România are cel mai mic număr de studenţi din ultimii 20 de ani, respectiv 377.370. Este cel mai mic număr din 1998 încoace. România se confruntă cu o scădere la jumătate a numărului studenţilor români: în 2010 – erau aproape 800.000, acum – aproape 400.000. Principalele cauze sunt declinul demografic şi migraţia, în general, dar şi migraţia universitară. Adică – tinerii români preferă să facă o facultate în străinătate.



La Braşov, o mare parte dintre studenţi vin din alte judeţe. Sunt însă și mulţi boboci din Braşov, care au ales să studieze acasă, pentru că ei cred că instituţia de la Braşov le oferă mai multe şanse.



Cu ce vine nou anul universitar la Transilvania:



1 octombrie a fost şi data la care a pornit primul masterat de medicină tradiţională chineză, în cadrul Facultăţii de Medicină, de la „Transilvania”.



„Universitatea Transilvania are din acest an un program nou de masterat, unic nu numai în România, ci şi în Europa Centrală şi de Est, de medicină tradiţională chineză, desfăşurat în parteneriat cu Universitatea de Medicină din Beijing, dar aceasta nu este singura noutate din acest an, la nivelul programelor de masterat. Noi dorim să investim foarte mult în studenţii noştri, pentru ca aceştia să dezvolte programe care să îi ajute atât în universitate, cât şi în campus“, a spus rectorul Ioan Vasile Abrudan.



O altă noutate este Orchestra de cameră a Universităţii, care a avut, aseară, primul concert. De altfel, Universitatea Transilvania este singura din ţară care are o stagiune de concerte pe tot parcursul anului universitar.



În prezent, Universitatea Transilvania are 18 facultăţi – 9 tehnice şi 9 ne-tehnice, care au, în total, 105 programe de studii de licenţă, 73 de programe de masterat şi 18 domenii de doctorat. În universitatea braşoveană predau 750 de cadre didactice. De asemenea, Universitatea Transilvania este singura care le oferă şefilor de promoţoie, olimpicilor naţionali şi celor cu media 10 la Bacalaureat care aleg instituţia braşoveană un laptop gratuit, cazare şi o masă gratuită la cantină.