La trecerea dintre ani sunteţi invitaţi la „Winter Lights” pe Pârtia Clăbucet

Descriere foto: Pârtia Clăbucet din Predeal; Sursa: pagina de facebook Partia de ski - Clabucet Predeal



Astăzi a avut loc deschiderea oficială a sezonului de schi la Predeal.



Pe Pârtia Clăbucet au avut loc demonstrații de schi și o spectaculoasă coborâre cu făclii, la care au participat echipa Salvamont și școlile de schi din Predeal. Pe scena special amenajată la baza pârtiei în toată perioada următoare vor avea loc concerte.



Iniţial, deschiderea oficială a sezonului de schi a fost programată pentru data de 6 ianuarie 2017, însă ninsorile din ultimele zile au ajutat la creșterea stratului de zăpadă, care măsoară între 50 şi 100 cm, aşa că se impunea ca Predealul să îşi primeasca şi oficial schiorii.



Iar noaptea dintre ani va putea fi petrecută în aer liber, pe pârtie, la Predeal.



Pe 31 decembrie, turiştii şi predeleni vor putea sărbători trecerea în noul an pe Pârtia Clăbucet, ei fiind invitaţi la „Winter Lights”, cu muzică şi un spectacol de artificii impresionant.



Noul an va începe cu evenimente remarcabile pentru stațiunea cu domeniu schiabil. SKI TEST DAYS cel mai mare eveniment de acest gen din România pregătește testare GRATUITĂ de schiuri , snowboard-uri şi materiale sportive de iarnă. Locul de desfăşurare este Pârtia Clabucet din Predeal , iar programul va fi pe 15 şi 16 ianuarie 2017 între orele 10 - 16:30. După prima zi de Ski Test Days veți putea participa la after party-ul pregătit de Powder Apresski, ce este situat la baza pârtiei Clăbucet sosire, lânga centrul de primiri Salvamont.



Pentru acest sfârşit de an vremea se anunţă minunată! Aşa că toţi iubitorii sporturilor de iarnă şi de distracţie sunt aşteptaţi să petreacă ultimele zile din acest an şi startul lui 2017, pe partia de schi - Clabucet Predeal.



Statiunea Predeal are aproape șapte kilometri schiabili, cu pârtii de schi omologate.



Pârtiile sunt deserevite de un telescaun și trei instalații de teleschi, precum și de instalaţie de nocturnă.



Pârtia Clăbucet are instalație de nocturnă care funcționează până la ora 22.00, telescaun cu program de funcționare până la ora 17,00, iar teleschiul până la ora 22.00.



Contact Salvamont: 0725826668