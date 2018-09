La Şcoala Germană Kronstadt va lua naștere primul campus-profesional din țară

Descriere foto: La Şcoala Profesională Germană Kronstadt va fi construit un campus care va avea toate facilităţile şi dotările căminelor pentru elevi de nivel european; Sursa foto: Primaria Brașov/ Andrei Paul; Sursa.bzb.ro



Odată cu începerea noului an școlar, s-a dat „start” și pentru orele de sport, într-o sală modernă, dotată cu cele necesare, la Şcoala Profesională Germană Kronstadt (SPGK), şcoala din România unde s-au pus şi bazele învăţământului în sistem dual.



Sala de sport reabilitată din temelii, printr-un proiect al municipalităţii şi dotată de partenerii economici, a fost, ieri, inaugurată în prezenţa elevilor, părinţilor, profesorilor, dar şi autorităţilor.



Tot în prima zi de şcoală, oficialităţile au prezentat şi proiectul căminului internat, ce urmează a fi construit de la zero, o investiţie ce va fi suportată de municipalitate.



Clădirea, pe nouă niveluri, va dispune de locuri pentru cel puţin 300 de elevi, va fi amplasată în stânga sălii de sport. În prezent, acolo se află un loc de joacă ce urmează a fi amenajat în alt amplasament din zonă.



Căminul internat va avea toate facilităţile şi dotările unui cămin pentru elevi de nivel european.



Şcoala Profesională Germană Kronstadt este prima şcoală în sistem dual din România, care oferă pregătire, din acest an, în cinci meserii. Cererea este tot mai mare de la an la an, iar un cămin ar însemna o adresabilitate şi mai mare. În prezent, aproximativ 270 de elevi care vin din afara judeţului sunt cazaţi în trei cămine, ale altor unităţi şcolare, două din municipiu şi una din Prejmer.



„Având în vedere că a mai fost o etapă de admitere în septembrie şi pentru că noi nu mai aveam locuri în cămine, a trebuit să refuzăm înscrierea unor elevi care proveneau din ţară, ne-am axat doar pe elevii din judeţ. Sperăm ca acest cămin să rezolve o mare problemă”, a spus, ieri, prof. Daniela Croitoru, director adjunct SPGK.



În anul şcolar 2018-2019 şcoala Profesională Germană Kronstadt va avea în total 850 elevi în învăţământul profesional dual (clasa a IX-a, a X-a, a XI-a) şi 115 elevi la învăţământ seral (clasele a XI-a, XII-a, XIII-a). Elevii şcolii provin din întreg judeţul Braşov, dar şi din alte judeţe.



La sfârşitul anului şcolar 2017-2018, toţi absolvenţii Şcolii Profesionale „Kronstadt“ au primit oferte de angajare din partea firmelor în care şi-au făcut orele de practică.