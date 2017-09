La Săcele e mare sărbătoare! Debutează „Zilele Sfântul Mihai”!

Descriere foto: „Zilele Sfântul Mihai 2017”, ediția XXI (19-24 septembrie 2017) la Săcele; Sursa: facebook.com/SzentMihalyNapok; saceleanul.ro



Concerte, expoziții, degustare de vinuri, parada caruțelor și alte manifestari la Săcele. Încep „Zilele Sfântul Mihai”!



În perioada 19-24 septembrie 2017, la Săcele se desfășoară „Zilele Sfântul Mihai”, eveniment ajuns la ediţia cu numărul XXI.



Festivalul va dura aproape o săptămână, începând cu o degustare de vinuri programată chiar în seara care va urma, pe 19 septembrie 2017 şi încheindu-se cu tradiţionala paradă de cai şi căruţe, duminică, 24 septembrie 2017. În cadrul „Zileleor Sfântului Mihai”, sunt fiind programate numeroase evenimente artistice, culturale şi sportive.



Evenimentul debutează în această marţi, de la ora 18.00, cu o degustare de vineuri la Pensiunea Piroska. Miercuri va fi organizată o seară cu jocuri de societate, la aceeaşi oră, la sediul asociaţiei HMIK, iar joi, de la ora 19.00, va avea loc deschiderea oficială a sărbătorii, cu un spectacol, la Centrul Multicultural din Săcele.



Vineri, la Casa Ceangăilor va fi organizat un bal, începând cu ora ora 19.00, iar de la ora 21.00, va fi organizată o petrecere în aer liber la Asociaţiei Ceangăilor Bârsa.



Sâmbătă sunt programate meciuri de fotbal, ateliere de meşteşugărit pentru copii, zumba, spectacole de dansuri populare, iar ziua se va încheia cu două concerte, susținute de trupa Koszika and the HotShots (din Târgu Mureș) și trupa Bagossy Brothers Company (din Gheorgheni).



Duminică de la ora 10.00 va începe Slujba ecumenică (Biserica Evanghelică Lutherană din Turcheș), după care urmează tradiţionala paradă de cai și căruțe, care se termină cu festivitatea în aer liber, unde vor fi spectacole de dansuri populare și concertele trupelor Parno Graszt (din Ungaria) și Zanzibar (din Ungaria).



Programele permanente ale festivalului vor fi câteva expoziții, târgul de obiecte meșteșugărești, concursul de prăjituri și Grădina Vinului.





„Zilele Sfântul Mihai” / „Szent Mihály Napok” reprezintă cea mai mare festivitate anuală a etnicilor ceangăi din cele Şapte Sate Săcelene și are ca scop promovarea valoriilor și tradițiilor specifice maghiarilor din zonă.



Sărbătoarea are origini religioase şi a fost iniţiată de creştinii romano-catolici din Săcele, pentru a sărbători pelerinajul de Sfântul Mihail şi hramul primei biserici atestate documentar a ceangăilor din Săcele. Parohia şi biserica au fost în Cernatu (biserica mamă), iar localitatea la vremea respectivă se numea Sfântul Mihai (Villa Sancti Michaelis), prima atestare documentară bisericească provenind din anul 1427.



De regulă, în apropiere de sărbătoarea Sfântului Mihail, în jurul datei de 29 septembrie, populaţia maghiară din Săcele, ceangăii săceleni, sărbătoresc acest eveniment cu mare fast timp de aproape o săptămână, prin diferite acţiuni culturale, educative, de sport şi de tineret.



Tradiția se respectă și anul acesta manifestările prilejuite de „Zilele Sfântul Mihai” (ediţia cu numărul XXI) având loc în perioada 19-24 septembrie 2017, cu această ocazie urmând să aibă o amplă serie de evenimente: o expoziţie culinară, concerte, degustare de vinuri, campionat de mini-fotbal, activităţi pentru copii, precum şi activităţi religioase.



Program „Zilele Sfântul Mihai 2017”, ediția XXI (19-24 septembrie 2017):





Marți, 19 septembrie 2017



18:00 -Degustare de vinuri Carastelec – Pensiunea Piroska



Miercuri, 20 septembrie 2017



18:00 – Board-games la sediul HMIK (Turches)



Joi, 21 septembrie 2017



19:00 – Festivitate de deschidere cu ocazia ediției XXI. a Zilelor Sfântul Mihai

Spectacol folcloric prezentat de ansamblul Muresul în Centrul Multicultural din Săcele.



Vineri, 22 septembrie 2017



21:00 – Petrecere cu DJ sub cort – Party Tent-Asociația Ceangăilor

20:00 – Bal cu formația Rustic-Sfântu Gheorghe – Casa Ceangăilor (Satulung)

Sâmbătă, 23 septembrie 2017, (Sediu Asociaţia Ceangăilor)

10:00 – Meşteşugărit pentru copii

10:00 -Cupa de fotbal „ŢaraBârsei” –terenul de fotbal Arena (Baciu)

13:00 -Dialog cu tema: Posibilităţi de promovare a ţării Bârsei? – Pensiunea Piroska (Satulung)

15:00 -Zumba- scena mare

15:30 -Spectacole de dansuri populare – elevii din Şcolile generale maghiare din Şapte Sate- scena mare

17:00 –Curs de dansuri populare pentru copii



Concerte – scena mare



18:30 – Koszika and The HotShots(Tg. Mures)

21:00 –Bagossy Brothers Company (Gheorgheni)

22:30 – Petrecere în grădina de vin: The Crazy Plumbers (Sf. Gheorghe)



Duminică, 24 septembrie 2017



10:00 – Slujbă ecumenică festivă

12:00 – Zizin -depunere de coroană la monumental poetului Zajzoni Rab István

12:30 – Paradă de caişitrăsuri

14:00 – Festivitate în aer liber – Sediul Asociaţia Ceangăilor

15:00 – Spectacole de dansuri populare

19:30 – Defilare cu felinare din dovleci



Concerte – scena mare



18:00 –Parno Graszt (HU)

20:00 – Zanzibar (HU)



Programe permanente (Sediu Asociaţia Ceangăilor)



Expoziţie şi târg de obiecte meşteşugăreşti

Stand de prezentare a antreprenorilor și agricultorilor locali

Expoziţie culinară

Concurs de gătit tocăniţă de cartofi

Grădina cu vinuri