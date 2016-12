La noapte îl aşteptăm pe Moş Nicolae!

Descriere foto: Vine Moş Nicolae; Sursa: citynews.ro



An de an, la start de decembrie readucem în suflete şi în inimi, mereu actuală, o poveste pe care nu este niciodată prea târziu să o crezi! Nu eşti niciodată, indiferent de vârstă, prea mare ca să nu mai crezi în Moş Nicolae!



În noaptea de 5/6 decembrie se spune că Moş Nicolae vine la geamuri şi vede copiii care dorm şi sunt cuminţi, lăsându-le în ghete sau cizmuliţe dulciuri şi alte daruri, însă tot el este acela care-i pedepseşte pe cei leneşi şi neascultători. În dimineaţa de Sfântul Nicolae, copiii cuminţi găsesc daruri în ghetuţe. E un obicei vechi, nu numai la noi, la români, de a face cadouri cu această ocazie.



Spre deosebire de Moş Crăciun, Moş Nicolae nu se arată niciodată. De altfel, povestea darurilor împarţite pe furiş în această noapte începe din vechime.



Se spune că însuşi Sfântul Nicolae a ajutat trei sărmane fete din oraşul său, aducându-le dar de zestre, noaptea, fără a fi văzut. Casa în care trăiau cele trei surori era mai mult decât săracă. Tatal lor plănuia să-şi vândă fetele, crezând că astfel se va chivernisi. Plânsetele şi rugăminţile fiicelor sale nu l-au înduplecat pe batrânul cu suflet negru. Sfântul Nicolae a aflat despre nenorocirea ce se petrecea nu departe de locuinţa sa. Noaptea, pe furiş, el a aruncat o pungă plină cu galbeni în camera fetei celei mai mari. Astfel ea a reuşit să se mărite curând, având zestre. La fel a facut Nicolae şi în următorii doi ani, iar sora cea mijlocie şi apoi cea mică au reuşit să se aşeze la casele lor. Sfântul Nicolae, le-a aruncat pe geam, săculeții cu bani. Săculeții au căzut fie în ciorapii puși la uscat, fie în ghete. De aici este obiceiul ca darurile de Moș Nicolae să fie puse în ghetuțe.



De atunci şi până în zilele noastre, în fiecare noapte a Sfântului Nicolae, cei dragi nouă, în special copiii (dar nu numai), primesc daruri, de la Moşul care nu ni se arată niciodată.



Dar cine afost de fapt Moş Nicolae?!



Cunoscut în Transilvania şi sub numele de Sân-Nicoară, Sfântul Nicolae este cel mai popular sfânt în Ardeal. Sărbătoarea lui a generat un adevărat folclor, de la darurile de Moş Neculai şi până la obiceiurile şi legendele diferenţiate de la sat la sat. Născut în cetatea Patara din Asia, Sfântul Nicolae (în limba greacă " biruitor de popor" ) s-a dovedit de timpuriu Alesul Domnului, uimind de mic copil prin minunile pe care le făcea. Dupa ce i-au murit părinţii, Nicolae şi-a împărţit averea săracilor şi a întemeiat mânăstirea Sionului, călătorind ca prelat la Ierusalim.



De eşti mare sau eşti mic, trebuie neapărat să crezi în Moş Nicolae! Pentru că el sigur-sigur va venii la noapte!



El aduce daruri frumoase (nu neapărat costisitoare, pentru că se spune că Moş Nicolae e mai sărac decât Moş Crăciun...Şi oricum, dacă ai primii super-daruri însemnate de Moş Nicolae, n-ai mai avea la ce să speri de Crăciun). Moşul aduce în special dulciuri şi fructe şi câte un cadou mic simbolic, în special jucării la copii. Dar ne aduce şi obişnuitele beţigaşe, ca să ne aducem aminte că nu am fost întru-totul cuminiţi tot anul şi Moşul a văzut, a trecut cu vederea, dar vrea să ne demonstreze că ştie şi iartă, pentru că e bun.



Oricât ar fi Moş Nicolae de bogat, parcă el nu are aşa un farmec dacă nu aduce şi o nuieluşa specifică. Ştiţi, din acelea îmodobite cu argintiu ( simbolizând promoroaca) şi care ţi se cam lipesc de mână.



Nuieluşa de Moş Nicolae a devenit ea însăşi un simbol. Semn ca Moşul, deşi e bun, ştie şi de faptele mai rele. Şi deşi le trece cu vederea (le iartă), totuşi ne reaminteşte să nu le repetăm.



Aşa că Moşul nu e Moş dacă nu aduce şi acele crenguţe simbolice ce par acoperite de nea, nuieluşele.



Deseară, precis tradiţia nu se va pierde. Pe lângă cadouri şi dulciuri şi portocale mirositoare, veţi primi (oricât de cuminţi aţi fi fost) şi un băţ tradiţional de Moş Nicolae! Astă-seară să lustruiţi ghetuţele, botinuţele şi cizmuliţele. Că la noapte vine Moşul!



În tradițiile românești, Moș Nicolae apare pe un cal alb, trimitere la prima zăpadă care cade la începutul iernii, păzește Soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el spre tărâmurile de miazănoapte pentru a lăsa lumea fără lumină și căldură, ajută văduvele, orfanii și fetele sărace la măritat, este stăpânul apelor și salvează de la înec corăbierii, apără soldații pe timp de război, motiv pentru care este invocat în timpul luptelor.



De asemenea, există obiceiul să se pună în noaptea aceasta în apă crenguțe de pomi fructiferi în casă, lângă icoane, care să înflorească de Anul Nou. În funcție de crenguța care a înflorit, se așteaptă recolta de fructe în noul an.



N-o sa vă vină să credeţi dar Moş Nicolae nu există numai la noi, la români.



În toată lumea creştină, Moş Nicolae este aşteptat de toţi copii, dar imaginea lui este diferită de la o ţară la alta. Dacă la noi, Moşul are barbă albă şi le aduce copiilor daruri şi nuieluşe pentru cei mai puţin cuminţi, în alte ţări el este perceput puţin diferit.



La copilaşii din Puerto Roco, Moş Nicolae călătoreşte pe cămile şi în seara mult aşteptată aduce multe daruri. În semn de mulţumire, înainte de a se băga în pat, copii lasă pe masă o farfurie cu dulciuri pentru Moş Nicolae. De semenea, copiii aşează şi un castron cu apă sub pat pentru a se adăpa cămilele.



În Danemarca, Moşul seamănă mai mult cu Moş Crăciun, are şi ajutoare, nişte elfi, el cară un sac în spinare şi este purtat de reni. Şi aici copii pregătesc daruri pentru Moş, o farfurie cu lapte sau o budincă de orez, în speranţa ca aceasta va fi mâncată de elfi.



În Republica Ghana, moşul care aduce daruri vine din junglă, iar în Hawaii coboară din barcă, dar nu se ştie unde are reşedinţa.



În Germania, Sfântul Nicolae vine cu un sac în spate şi are un băţ în mână. El este ajutat totuşi, de către un aghiotant.



La noi, lucrurile par mai simple. Românii nu-l aşteaptă pe Moş cu prăjiturele, ca trataţie ci doar cu ghetuţele atent lustruite, ca semn al hărniciei! Cum o venii şi de unde, numai să vină! Asta ne interesează. Să ne aducă la noapte în cizmuliţe cadouri! Şi să ne umple sufletul cu bucuria sărbătorilor. Pentru că asta chiar contează pentru toţi, fie că suntem mici sau mari!



Aşadar să treacă Moşul pe la voi la noapte!



A început cea mai frumoasă perioadă anului. Cea cu magicele sărbători de iarnă!