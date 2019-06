La Maternitatea din Brașov a fost adus un incubator pentru bebeluşii născuți prematur

Descriere foto: Un incubator performant de ultimă generaţie a fost adus la Maternitatea Braşov şi are deja primul pacient; Sursa: bzb.ro



Un incubator performant care le aduce o șansă la viață bebeluşilor veniți pe lume mult prea repede funcționează acum la Brașov.



„Şansele de supravieţuire ale copiilor care vin pe lume cu greutatea sub un kilogram sunt foarte mici, de 15-20%, este ceea ce numim limita viabilităţii. Dar şansele există”, a explicat dr. Olimpia Petrescu, şef secţie Neonatologie, în cadrul Maternităţii Braşov.



Incubatorul de ultimă generaţie este practic o donaţie făcută de Organizaţia Salvaţi Copiii, către secţia de neonatologie a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, în cadrul programului de dotare a maternităţilor din ţară, program care urmăreşte să reducă rata mortalităţii infantile. Este o şansă în plus pentru bebeluşi care vin pe lume prematur, cu o greutate de niciun kilogram.



Potrivit Olimpiei Petrescu (şef secţie Neonatologie, în cadrul Maternităţii Braşov), înainte de această donaţie, secţia ATI avea 10 incubatoare noi, achiziţionate anul trecut cu sprijinul autorităților locale. Noul incubator asigură condiţii de umiditate, căldură etc, iar toate manevrele se pot face în condiţii de siguranţă.



530 de prematuri născuţi anul trecut la Brașov. 200, în primele patru luni ale lui 2019



La Maternitatea braşoveană s-au născut, în primele patru luni ale acestui an, 1430 de copii, dintre care 200 prematuri, iar 33 dintre aceştia au cântărit la naştere mai puţin de 1.500 de grame.



În 2018, la unitatea medicală braşoveană s-au născut 4.281 de copii, dintre care 530 de premature, iar 89 dintre ei au cântărit mai puţin de 1,5 kilograme. În urmă cu şase ani, pentru ei, medicii ar fi făcut eforturi supraomeşenşti să-i salveze, în lipsa unor aparate performante, cele pe care le avea erau vechi. „Acum suntem într-o poziţie fericită faţă de acum 6 ani, de exemplu, când aveam nevoie de 95% din echipamente şi mobilier să fie modificate. Acum, necesarul este undeva la 40%, dar include aici şi corpul nou ce va intra în reabilitare anul acesta şi unde vor fi făcute achiziţiile de aparatură şi mobilier după încheierea lucrărilor. Datorită acestei organizaţii, dar şi a politicilor de la nivelul Consiliului Judeţean, am reuşit să creştem mult pe partea de dotare, dar şi pe cea de oameni”, a precizat dr. Mircea Preda, manager Maternitatea Braşov.



A şaptea donaţie pentru Maternitatea braşoveană



Investiţia în acest incubator – top de gamă – este de 26.530 de euro şi este a şaptea donaţie făcută de cei de la Salvaţi Copiii către Maternitatea braşoveană. În total, investiţia în aparatură medicală donată maternităţilor şi secţiilor de terapie neonatală din judeţul Braşov se ridică la peste 190.000 de euro. La fel cum au donat şi altor unităţi de acest gen din toată ţara – de-a lungul a 8 ani au dotat 96 de maternităţi din ţară şi secţii de nou-născuţi, cu peste 630 de echipamente de top, cu o investiţie totală de 5 milioane de euro.



„Noi suntem în permanentă legătură cu şefii de secţie şi când au urgenţe, s-au obişnuit să sune la Salvaţi Copiii pentru tot ce au nevoie, astfel încât cei mici să fie îngrijiţi cât de bine se poate”, a explicat, Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii.



Tot cei de la Salvaţi Copiii ar mai putea aduce, în viitor, la Braşov, un ecograf performant şi o hotă de flux laminat.



Oricine poate fi parte din această campanie



Echipamentele sunt o şansă în plus pentru copiii din toată ţara unde au făcut donaţii cei de la Salvaţi Copiii. De altfel, pe parcursul celor 8 ani de campanie, au fost ajutaţi să supravieţuiască peste 72.000 de copii, potrivit reprezentanţilor Salvaţi Copiii. Oricine se poate implica în acest program.



„Salvaţi Copiii România a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea mortalităţii infantile, mecanisme de finanţare care să acopere componenta de intervenţie, pentru că salvarea vieţilor copiilor născuţi prematur este o urgenţă. Până pe 31 iulie, fiecare contribuabil poate depune Formularul 230 sau Declaraţia Unică, precompletate cu datele de identificare ale organizaţiei la administraţia financiară de care aparţine cu domiciliul. Totodată, companiile care plătesc impozit pe profit pot sponsoriza cu maxim 20% din impozitul pe profit datorat anual, dar nu mai mult de 0,5% din cifra de afaceri, iar microîntreprinderile cu maxim 20% din impozitul pe venit datorat trimestrial. Formularele se pot descărca de pe site-ul salvaticopiii.ro”, a explicat Amalia Năstase, ambasador al campaniei de reducere a mortalităţii infantile.



Mor mai puţini copii născuţi prematur faţă de acum 8 ani. Dar încă mor...



Dotarea cu echipamente performante în toată ţara este parte a unui program complex de combatere a mortalităţii infantile. În 2011, când Salvaţi Copiii a pornit această campanie, mortalitatea infantilă ajungea, în România, la 11 la mie. În prezent, mortalitatea infantilă este la 6,7 la mie. În Braşov este mai ridicată decât media pe ţară, deoarece „noi nu refuzăm niciun transfer, indiferent din ce judeţ şi de la ce distanţă vine”, după cum a precizat managerul Mircea Preda.



În 2019, Salvaţi Copiii va duce, în total, 115 echipamente, în 49 de maternităţi. „Vom continua această campanie până nu va mai fi nevoie de noi”, a punctat Amalia Năstase.



În acest an vor începe lucrările la reabilitarea noului corp al unităţii medicale



În curând ar putea fi dat ordinul de începere a lucrărilor la corpul nou al Maternităţii Braşov. Este vorba despre un proiect de eficientizare energetică, derulat cu fonduri europene. Este un proiect în valoare de 26,5 milioane lei, pe care Consiliul Judeţean i-a accesat de anul trecut.

Acum se lucrează la partea de proiect tehnic, dar în curând va fi dat ordinul de începere a lucrărilor. În felul acesta Maternitatea din Braşov va ajunge una dintre cele mai reprezentative unităţi medicale din România.



Incubator performant are deja un prim micuț pacient!



La naştere a cântărit doar 600 de grame. Este vorba despre un bebeluş venit pe lume mult prea repede, care acum se află în acest incubator performant, fără de care nu ar fi avut nicio şansă. „Şansele de supravieţuire sunt foarte mici, de 15-20%, este la ceea ce numim limita viabilităţii. Dar şansele există”, a explicat dr. Olimpia Petrescu, şef secţie Neonatologie, în cadrul Maternităţii Braşov.