La mai multe unități de învățământ din Braşov anul școlar a început în şantier

Descriere foto: La mai multe unități de învățământ din Braşov continuă șantierele chiar și după începerea anului școlar; Sursa: bzb.ro



Astăzi a sunat primul clopoţelul, însă în unele şcoli din Brașov vor mai răsuna în continuare şi bormaşinile, iar geamurile vor fi acoperite de schele!



În conformitate cu o centralizare efecutată de Inspectoratul Şcolar, la nivelul municipiului Braşov, vor rămâne deschise cel puţin şapte şantiere în unităţile şcolare.



„La Colegiul Naţional de Informatică Grigore Moisil va fi al doilea an în care se va lucra, iar elevii vor învăţa la fosta Şcoală 28 de pe Cocorului. Exista promisiunea ca măcar Corpul A să fie redeschis din acest an şcolar, însă nu s-a reuşit finalizarea lucrărilor. Şi Corpul A al Colegiului Unirea va rămâne în şantier şi se va învăţa în două schimburi, într-un singur corp. Noi ne dorim ca programul să fie pe cât posibil doar de dimineaţă, însă în condiţiile în care constructorii nu au respectat termenele pentru finalizarea lucrărilor, este necesară modificarea orarelor de curs, existând o serie de inconveniente, ce ţin şi de siguranţa copiilor”, a explicat inspectorul general al IŞJ Braşov, Ariana Bucur.



Alte şantiere vor mai rămâne şi la şcolile 1 şi 2, unde se derulează lucrări de extindere, la grădiniţele 3 şi 11 şi la Colegiul Andrei Mureşanu. Ariana Bucur a mai precizat că în cazul Şcolii 19, unde s-au derulat lucrări de mansardare a existat promisiunea constructorului că lucrările se vor încheia până în prima zi a noului an şcolar.



La nivel de judeţ, cele mai mari probleme rămân în cazul unor şcoli care au toalete „de ţară”, fără apă şi canalizare. Inspectorul şcolar a precizat că localităţile cu probleme sunt Caţa, Ungra, Jimbor şi Mercheaşa. „Doar la Ungra se vor finaliza lucrările de amenajare a unor grupuri sanitare dotate corespunzător, în rest nu s-au făcut demersurile necesare. De exemplu, la Caţa, încă din luna februarie a afost adus un container special cu funcţiunea de toaletele, însă primarul nu a vrut să îl instaleze, deoarece ar fi în conflict cu conducerea şcolii”, a explicat reprezentantul IŞJ Braşov.



Cum sunt pregătite şcolile de începerea anului şcolar



Toate unităţile şcolare din judeţul Braşov au autorizaţie de funcţionare, potrivit prefectului judeţului, Marian Rasaliu. Aceasta nu înseamnă că nu există destule unităţi de învăţământ care se confruntă cu probleme, unele chiar serioase. De exemplu, la Caţa, Mercheaşa, Ungra şi Jimbor toaletele sunt neconforme, iar multe alte şcoli au toalete în curte, chiar dacă acestea sunt conforme. „Controalele efectuate de noi au ajuns în 55 de unităţi şcolare din 35 de unităţi administrativ teritoriale. În acest moment toate şcolile au autorizaţie de funcţionare, însă mai există unele cu probleme. Cele mai mari probleme sunt la Caţa, unde un control precedent a solicitat îmbunătăţirea unor lucruri, fapt care nu s-a întâmplat. Aici, la fel cum se întâmplă la Mercheaşa, Ungra şi Jimbor, toaletele sunt neconforme şi era greu de crezut că va fi altfel, din moment ce în localitate nu există apă curentă”, a explicat prefectul judeţului, Marian Rasaliu.



Probleme sunt chiar şi în municipiul reşedinţă de judeţ şi încă la două colegii de mare prestigiu. „La Colegiul de Informatică Grigore Moisil s-au făcut unele lucrări la Corpul A, însă nu sunt încheiate. Despre Corpul B nici nu putem vorbi, pentru că aici nu s-a făcut aproape nimic, astfel că elevii vor învăţa tot la fostul Liceu Sportiv. Şi la Colegiul Naţional Unirea se mai desfăşoară lucrări, astfel că elevii vor fi nevoiţi să înveţe în două schimburi, fapt pe care nu ni l-am fi dorit”, a explicat inspectorul şcolar general Ariana Bucur, şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov.



66 de şcoli nu au autorizaţie de securitate la incendiu



66 de unităţi şcolare care funcţionează în 103 corpuri de clădire nu deţin autorizaţie la incendiu. „66 de unităţi de învăţământ funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu iar acestea funcţionează în 103 corpuri de clădire. S-au aplicat 9 amenzi pentru lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu, în cuantum de 10.000 lei fiecare”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Braşov, maiorul Ciprian Sfreja.



Există şi unităţi administrativ teritoriale care au primit laude, unele în mod surprinzător, dacă ţinem cont că este vorba de şcoli din localităţi cu populaţie majoritară de etnie romă. Între acestea se numără şcolile de la Budila, Zizin, Tărlungeni şi din cartierul săcelean Gârcini, vizitate chiar de prefectul Marian Rasaliu. „Am fost, personal, joi, la Şcoala 5 din Săcele şi la cea din cartierul Gârcini, la Tărlungeni şi la Zizin, la Budila şi la Colegiul Tehnic Remus Răduleţ. Şcolile arată surprinzător de bine, în special cea de la Budila, care a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine”, a încheiat prefectul Marian Rasaliu.



9 amenzi de 10.000 de lei



Controalele au fost efectuate începând cu data de 20 august 2019, de o comisie mixtă de control constituită din ordin al prefectului Brașovului. Aceasta a derulat verificări în 55 de unităţi Şcolare din 35 de localităţi. „În urma acestor controale s-a urmărit stadiul derulării lucrărilor de reparaţii și modernizare, dar și partea de igienizare a grupurilor sanitare sau a spaţiilor unde se depozitează produsele laptele și cornul, precum și respectarea măsurilor de securitate”, a explicat prefectul Marian Rasaliu.



Au fost aplicate şi amenzi, cele mai multe primăriilor, care administrează clădirile Şcolilor, fiind date 9 sancţiuni financiare în cuantum de 10.000 de lei. Printre edilii sancţionaţi se numără cei din Apaţa, Poiana Mărului, Comăna, Ghimbav, Predeal, Dumbrăviaţ, Şercaia sau Homorod. În cazul Şcolii 5 din Săcele însă, directorul a primit o amendă pentru că nu a făcut demersurile obligatorii în vederea solicitării autorizaţiei ISU, deoarece erau măsuri dispuse de către ISU, dar termenele nu au fost respectate. De altfel, Direcţia de Sănătatea Publică a dat amenzi de 6.000 de lei la Făgăraș și Şinca Nouă, deoarece nu erau respectate condiţiile igienico-sanitare din unităţile Şcolare.