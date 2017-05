La Făgăraș vor fi plantate 42.000 de flori provenind din serele locale

Descriere foto: Primăria Făgăraş a construit o seră pe strada Cetăţii care furnizează flori pentru zonele verzi din oraș; Sursa: monitorfg.ro



Imaginea Făgăraşului a fost schimbată în ultima lună prin amenajările peisagistice realizate în parcuri şi pe străzi. Serviciul de Administrare Domeniul Public din cadrul Primăriei Făgăraş este cel care se ocupă de lucrările de amenajare peisagistică prin angajaţii proprii, dar şi cu florile produse în serele locale.



Peste 42 de mii de fire de flori vor fi plantate în municipiul Făgăraş.



,,Pînă în prezent am plantat 5.000 de fire de flori în zonele centrale ale oraşului. Este vorba despre gazonii, salvii, begonii, ferfeni, catarantus şi ageratum. Am început lucrările de plantare în data de 1 mai 2017, pentru că vremea nu ne-a lăsat mai devreme. Ne-am propus să schimbăm „faţa” Făgăraşului şi sper că vom reuşi prin amenajările peisagistice ce ni le-am propus. În perioada următoare intenţionăm să achiziţionăm şi trandafiri pentru că, deocamdată, nu avem în serele noastre. Săptămîna viitoare sperăm să amenajăm şi sensul giratoriu din centrul municipiului de unde au fost relocate osemintele eroilor” a spus şeful biroului horticol din Făgăraș, Adina Streza Sansebeş.



Primăria Făgăraş a construit o seră pe strada Cetăţii unde îşi are sediul Serviciul de Administrare al Domeniului Public. Sera are o suprafaţă de 500 de mp şi este plină de flori care vor ajunge pe domeniul public în următoarea perioadă. Şi la sera de pe strada IC Drăguşanu se produc flori care vor ajunge în părculeţele din oraş. 18 angajaţi din cadrul Serviciului ADP se ocupă de plantarea florilor şi de cosit zonele verzi din oraş.



,,Suntem nemulţumiţi pentru că în centrul oraşului am semănat gazon, iar trecătorii calcă pe el şi îşi lasă câinii liberi şi strică gazonul şi aranjamentele florale. Vreau să fac un apel la cetăţeni, să fie mai atenţi, să nu mai calce zonele verzi şi să nu mai lase câinii în parcurile de copiii. Ne pare rău că cetăţenii nu păstrează. Prioritare pentru noi sunt şi lucrările din interiorul cartierelor unde vom planta flori şi vom cosi iarba" a mai mai spus şeful biroului horticol, Adina Streza Sansebeş.



Pe lângă angajaţii de la acest serviciu, mai sunt cooptaţi la lucrările pentru zonele verzi şi beneficiarii ajutorului social. Numai că aceştia refuză să participe la orele de muncă în folosul comunităţii aşa cum prevede legea venitului minim garantat. Mulţi dintre ei au renunţat la ajutorul financiar acordat de stat pentru că nu vor să muncească. ,,Au venit cîteva zile şi cînd au văzut că trebuie să muncească aceştia nu s-au mai prezentat să execute orele de lucru. Absenţele de la orele de muncă le-a atras suspendarea ajutorului social" a mai spus Adina Streza.







Sursa: monitorfg.ro