La ce trebuie să fii atent dacă vrei să apelezi la servicii de rent a car

In zilele noastre, nevoia de mobilitate a devenit din ce in ce mai acuta, un time management bun si o modalitate de deplasare eficienta fiind cruciale in atingerea obiectivelor de zi cu zi. Conform studiilor de specialitate, serviciile de rent a car din Romania au devenit din ce in ce mai solicitate, mai ales din partea a doua mari segmente de clienti: turistii straini care viziteaza Romania si oamenii de afaceri care au nevoie de o modalitate de deplasare care sa le ofere eficienta, siguranta si confort.







Cum sa alegi serviciul de rent a car potrivit nevoilor tale? Serviciile de rent a car ofera numeroase avantaje, printre care cele mai importante sunt confortul, siguranta si flexibilitatea. Pe langa aceste beneficii, o companie rent a car profesionista iti poate oferi si alte facilitati, precum plinul de combustibil facut, taxele si asigurarile auto platite la zi (RCA, CASCO, rovinieta), cauciucuri de sezon, asistenta in caz de avarie si inlocuirea prompta a masinii avariate cu una functionala.







Fiecare dintre noi, atunci cand devine clientul unei firme, isi doreste sa fie tratat corespunzator, iar serviciile la care apeleaza sa fie profesioniste, rapide si de calitate. Daca te-ai hotarat sa apelezi la o firma de rent a car pentru a inchiria o masina, cauta o companie cu experienta si care este apreciata de catre clienti, pentru a nu risca sa fii “tras in piept”, dupa cum spune o vorba autohtona.







Prezenta de peste 10 ani pe piata de rent a car din Romania, FocusRent este o companie ce ofera masini de inchiriat de cea mai buna calitate. Pentru ca tu sa fii in siguranta la volan, fiecare automobil este supus unei inspectii tehnice riguroase inainte de a fi inchiriat unui client.







“Este importanta satisfactia clientilor nostri. De aceea, de 10 ani investim constant in flote, personal si multe altele, pentru a le putea oferi celor care ne aleg doar servicii ireprosabile. In plus, putem spune deschis ca majoritatea clientilor care au apelat la noi pentru servicii de rent a car au revenit si a doua oara”, declara Cristian Varbanciu, manager general FocusRent.







Primul lucru pe care este recomandat sa il faci inainte sa alegi compania de rent a car careia vrei sa ii devii client, este sa stabilesti ce tip de masina ai nevoie sa inchiriezi. De exemplu, pentru o intalnire de afaceri sau evenimente speciale, masinile din categoria premium (VW Passat, BMW X5, Audi A4) sunt cele mai indicate, in timp ce, pentru teambuilding-uri sau vacante alaturi de un grup mai mare de prieteni, se recomanda sa inchiriezi un microbuz.







O companie rent a car de top trebuie sa iti poata oferi urmatoarele facilitati: