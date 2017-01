La Biserica Academiei Forţelor Aeriene vegheză o Cruce de Gheaţă

Descriere foto: Crucea de Gheaţă de la Biserica Academiei Forţelor Aeriene Henri Coandă; Sursa: bzb.ro



Pentru al şaptelea an la rând, Braşovul are o cruce de gheaţă de Bobotează, tradiţia apărută la iniţiativa preotului militar Constantin Ciobanu continuând la biserica Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.



În Ajunul Bobotezei a fost adusă, ca şi în alţi ani, crucea tăiată în gheaţă şi sculptată, la Biserica de la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.



„Este pentru al şaptea an când aducem această cruce, din zona Glăjerie, de la Râşnov, cu ajutorul credinciosului Vasile Chisac. În 2011 am adus prima cruce de gheaţă. Este un obicei cu provenienţă din Rusia, unde copca ce se făcea în gheaţă, pe unde se lua apa, era făcută în formă de cruce. Cruci de gheaţă în ziua de Bobotează sunt la Bisericile din nordul Moldovei şi Bucovina, în memoria celor care au fost deportaţi în Siberia”, a explicat preotul militar Constantin Ciobanu.



Crucea de gheaţă a fost sfinţită astăzi, iar în timpul Slujbei de Bobotează, specială, de sfinţire a apei au fost eliberaţi şi porumbeii aduşi şi în acest an de un tânăr din Zizin.



„În zona Moldovei şi a Bucovinei, toate bisericile au în ziua Botezului Domnului cruci de gheaţă, chiar şi când este mai cald afară, se respectă această tradiţie. Tradiţia era ca în ziua acestui mare praznic împărătesc toată suflarea satului să meargă la apă în apropiere şi să se sfinţească apele. Şi cum acolo erau geruri mari, se făcea o copcă în gheaţă, în formă de cruce, care este sfinţitoare. Este extraordinar cum lucrează harul în aceste zile sfinte şi schimbă firea apelor. Crucea ocroteşte biserica şi credincioşii de incendii devastatoare şi de alte necazuri mari. Totodată, ne inspiră să ne gândim acum mai mult la spirit”, a explicat preotul militar Constantin Ciobanu.



Obiceiul tăierii crucilor de gheaţă datează de câteva secole, însă este mai puţin întâlnit în oraşe şi îşi are originile în satele din nordul ţării. În comunităţile unde este deja bine înrădăcinată tradiţia, slujba din Ajun şi cea din ziua de Bobotează are loc lângă o fântână, lângă un pârâu sau lac. Crucile de gheaţă sunt lăsate, de cele mai multe ori, în curţile bisericilor, până sunt topite de razele soarelui.



După slujba de sfinţire a apei, a fost sfinţită şi crucea, iar apoi preotul a trecut la stropirea cu Agheasmă a spaţiilor din Academie.



Odată cu sfinţirea apei au fost eliberaţi şi porumbeii aduşi de un tânăr din Zizin, pentru al patrulea an consecutiv la bisericuţa de lemn a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.