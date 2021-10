Kinedok continuă cu două filme documentare ce abordează tema sănătății mintale

Programul internațional de distribuție alternativă de film documentar KineDok, care se află la cea de-a șaptea ediție la Brașov, continuă cu două filme provocatoare ce abordează tema sănătății mintale din unghiuri diferite.







„Solo” (r. Artemio Benki) va fi proiectat miercuri, 13. octombrie și o are ca invitată la discuția cu publicul pe regizoarea Andra Tarara. Pe 20. octombrie vizionăm „Viața magică a lui V.” (r. Tonislav Hristov) și dezbatem pe tema filmului cu Camelia Clem și Florența Dănilă de la Fundația HERA. KineDok are loc la Brașov la Centrul Multicultural al Universității Transilvania.



Miercuri, pe 13. octombrie, la ora 18, va fi proiectat „Solo” (Republica Cehă | Franța | Argentina | Austria, 2019, 84 minute). Filmul îl urmărește pe Martín Perino, un pianist și compozitor argentinian tânăr, virtuoz, a cărui viață a fost întoarsă pe dos de o boală mintală. Acesta a petrecut ultimii ani în cel mai mare spital psihiatric din America de Sud, El Borda, din Buenos Aires. După externare, Martín s-a întors în casa aproape pustie a părinților săi, unde cea mai mare îngrijorare este să învețe să trăiasă liber și să se întoarcă la pian, la care a cântat zilnic la institut. Regizorul observă răbdător întoarcerea lui Martín; în interviurile cu cei dragi, află mai multe despre trecutul lui, abordând liric viața interioară a unei persoane obsedate de creație, capabilă de a-și găsi puterea în hipersensibilitate. „Ceilalți pacienți stăteau în liniște, ascultând această sonată curioasă a degetelor care loveau masa. După câteva minute, Martín încheia. Emoții puternice se puteau citi în ochii audienței de parcă ar fi ascultat muzică adevărată’’ (A. Benki)



Regizoarea Andra Tarara, invitată la discuția cu publicul Kinedok din Brașov, a realizat filmul documentar „Noi împotriva noastră“ despre relația cu tatăl său, care suferă de schizofrenie. Filmul a fost dinstins cu premiul pentru cel mai bun film românesc la Astra Film Festival.





Pe 20. octombrie vizionăm și dezbatem alături de Camelia Clem și Florența Dănilă de la Fundația HERA, fundație pentru sănătate emoțională, „Viața Magică a lui V” (Finlanda/ Danemarca / Bulgaria, 2019, 87 minute). În acest documentar creativ urmărim o tânără care folosește magia metodei LARP – Live Action Role Play – pentru a face față problemelor familiei sale. Bântuită de traumele din copilărie, încearcă să-l ajute pe fratele ei bolnav mintal să devină mai independent, prin jocul de rol. În timp ce îl călăuzește pe fratele său prin lumea rolurilor și identităților multiple, a vrăjitoarelor și vrăjitorilor și a cavalerilor medievali, ea găsește curajul de a înfrunta demonii propriului trecut, și anume pe tatăl lor abuziv.



Intrarea la filme este liberă, în limita locurilor disponibile (maxim 50% din capacitatea sălii). Rezervările se fac la adresa: cultural@unitbv.ro.



Până la finalul lunii octombrie, proiecțiile se vor desfășura în fiecare zi de miercuri, de la ora 18, la Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov.





Accesul se face pe baza certificatului COVID, care poate fi obținut de pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro/. Certificatul COVID dovedește: finalizarea schemei complete de vaccinare (de cel puțin 10 zile); rezultatul negativ al unui test RT-PCR (nu mai vechi de 72 de ore); rezultatul negativ al unui test antigen rapid (nu mai vechi de 48 de ore); trecerea prin boală (valabil între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării). Purtarea măștii este obligatorie.



KineDok este un program unic în Europa, desfășurându-se concomitent în 6 țări partenere: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Bulgaria şi România, unde este coordonat de către Asociația One World Romania, în strâns parteneriat cu festivalul de film. Fiecare dintre țările participante contribuie cu cele mai noi documentare, care rulează apoi în sute de locații din toate cele 6 ţări, generând astfel o comunitate culturală impresionantă. Publicul are șansa să vadă o selecție deosebită de filme care nu circulă în cinematografele obișnuite și să participe la dezbaterile animate de după proiecții, unde sunt invitați regizori, protagoniști și specialiști locali din diferite domenii.



Kinedok la Brașov face parte din proiectul „Documentarele One World Romania la Brașov, ediția a II-a”, cofinanțat de Consiliul Județean Brașov.