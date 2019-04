Junii împreună cu o delegaţie a Jandarmeriei aduc Lumina Sfântă la Braşov

Descriere foto: Sfânta Lumină va fi adusă de către o delegaţie a Jandarmeriei Braşov și de patru juni, la Biserica Adormirea Maicii Domnului, direct de la Ierusalim, de la Sfântul Mormânt; Sursa: bzb.ro



Şi în acest an, braşovenii care vor ajunge la Înviere, vor duce în casele lor Lumină Sfântă provenind de la Sfântul Mormânt din Ierusalim. „Aşteptăm Sfânta Lumină în jurul orei 20.00 (sâmbătă, 27 aprilie), depinde cum va sosi avionul.



Sfânta Lumină va fi adusă la Biserica Adormirea Maicii Domnului, din Piaţa Sfatului, iar de acolo va fi distribuită către parohiile din Braşov, din împrejurimi şi probabil şi la Făgăraş”, a explicat părintele protopop al Braşovului, Pr. Dănuţ Gheorghe Benga.



Sfânta Lumină va fi preluată de o delegaţie a Jandarmeriei Braşov, de la Aeroportul Henri Coandă, din Bucureşti. „Anul acesta am primit acceptul de la Patriarhie să meargă şi patru Juni, îmbrăcaţi în costumele lor tradiţionale, pentru a primi Sfânta Lumină care va fi adusă la Braşov”, a mai spus părintele protopop.



Părintele protopop Dănuţ Gheorghe Benga, care slujeşte la Biserica Adormirii Maicii Domnului, din Piaţa Sfatului, a mai spus că slujba Învierii va începe la miezul nopţii şi va fi săvârşită în Piaţa Sfatului, în aer liber. „Slujba va continua în Biserică, cu Utrenia şi Dumnezeiasca Liturghie şi se va termina în jurul orei 4 dimineaţa”, a explicat preotul protopop.



Învierea Mică, duminică, la ora 13.00



Conform tradiţiei, duminică, în prima zi de Paşte, de la ora 13.00, va fi oficiată Vecernia Învierii sau Învierea Mică, o slujbă unică, în care Evanghelia va fi citită în mai multe limbi.



„Nădăjduim să fie şi în acest an preoţi din fiecare parohie şi credincioşi din Braşov. Această Vecernie este unică, în felul ei, pentru că textul evanghelic este citit în mai multe limbi, simbolizând vestea Învierii la toate neamurile”, a precizat părintele Dănuţ-Gheorghe Benga.



Astfel, Evanghelia va fi citită în română, dar şi în greacă, latină, germane, engleză, franceză, spaniolă, ebraică, italiană.

Slujba va fi ţinută în Piaţa Sfatului din Brașov, dacă nu va ploua.