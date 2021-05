Jumătatea lunii mai vine cu OPT meciuri în Premier League! Ești pregătit?

Jumătatea lunii vine cu nu mai puțin de opt meciuri pentru fanii Premier League: unul în ziua de vineri (14.05), trei în ziua de sâmbătă (15.05) și patru în ziua de duminică (16.05). Ele reprezintă oportunități pentru fiecare echipă de a obține un loc mai bun în clasament și, pentru tine, ocazii de a le observa jocul și de a paria cât mai inteligent.





Iată echipele pe care le vei vedea jucând la jumătatea lunii mai:





Cu toate că în ziua de vineri va fi un singur meci, te poți aștepta ca acesta să fie spectaculos. Newcastle United va înfrunta echipa lui Pep Guardiola, Manchester City, proaspăt calificată în finala Champions League, după un meci spectaculos contra Paris-Saint Germain FC. Cota pentru Manchester City este de 1.33, în timp ce Newcastle United are o cotă de 8.75. În prezent, Manchester City ocupă și primul loc din clasament, pe când cealaltă echipă se află pe poziția 17.



Sâmbătă vei putea urmări meciurile celor de la Burnley (locul 16 în clasament) împotriva clubului Leeds United (locul 11 în clasament), FC Southampton (locul 15 în clasament) contra echipei Fulham (locul 18 în clasament), Brighton şi Hove Albion (locul 14 în clasament) contra celor de la West Ham United (locul 5 în clasament).



Conform cotelor oferite de Sportingbet.ro, cele trei meciuri vor fi strânse: Burnley are o cotă de 2.90, iar Leeds United are cota de 2.45, FC Southampton are un avantaj ceva mai vizibil împotriva clubului Fulham, 2.00 comparativ cu 3.70. Ultimele două echipe, Brighton şi Hove Albion și West Ham United, au cote de 2.75, respectiv 2.45, în ciuda faptului că West Ham United se află mult mai sus în clasament.



Pe fanii ligii Angliei îi așteaptă alte patru meciuri în data de 16 mai. Disputa dintre Crystal Palace (locul 13 în clasament) și Aston Villa (locul 10 în clasament) va fi una strânsă, cotele celor două echipe fiind de 3.00, respectiv 2.30. Se prevede că cel de-al doilea meci nu va fi la fel de strâns: este de așteptat ca Tottenham Hotspur (cota 1.50) să îi învingă pe cei de la Wolverhampton Wanderers (cota 6.50). Ziua se va încheia cu alte două meciuri din Premier League, pentru care cotele vorbesc de la sine. Cu toate acestea, trebuie să verifici periodic numerele, întrucât au existat de-a lungul timpului numeroase răsturnări de situație.



Așadar, fanii sunt convinși că West Bromwich, care se află pe poziția 19 în clasament, cu o cotă de 10.00 va fi învinsă de echipa antrenată de Jürgen Klopp, FC Liverpool, poziția cu numărul 7 în clasament, având cota 1.30. Ultima dispută a zilei îi va avea în prim plan pe cei de la Everton și Sheffield United. Cotele sunt în favoarea primei echipe, aceasta având cota 1.44, comparativ cu 7.50 pentru cei de la Sheffield United. Clasamentul general o poziționează pe Everton pe locul 8, ce-a de-a doua echipă fiind clasată pe ultima poziție.



Urmărește meciurile din Premier League de la jumătatea lunii mai și pregătește-te să vezi cele mai bune prestații ale acestor echipe, liga fiind din ce în ce mai aproape de final. Cluburile ajung să joace ultimele meciuri dintre cele 38 la care trebuie să se prezinte și fiecare echipă își dorește să ocupe un loc cât mai bun în clasament.



Sursa foto: Shutterstock.com.