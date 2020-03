„Judeţeanul” pregătit pentru coronavirus

Descriere foto: Având în vedere că toate cazurile urgente ajung la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, conducerea unităţii a luat măsuri speciale; Sursa: bzb.ro



„Judeţeanul” pregătit pentru coronavirus. La Pavilionul de pe Calea Bucureşti a fost creat „Sectorul COVID”



Cum s-a pregătit „Judeţeanul” pentru coronavirus. La Pavilionul de pe Calea Bucureşti a fost creat „Sectorul COVID”



Având în vedere că toate cazurile urgente ajung la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, conducerea unităţii a luat măsuri speciale pentru evitatrea „intrării” pacienţilor cu COVID-19 în unitate.



Mai exact, potrivit directorului medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Cătălin Mişarcă, la Pavilionului Central de pe Calea Bucureşti a fost creat un sector separat al Unităţii de Primiri Urgenţe pe unde să intre pacienţii şi să fie investigaţi.



De asemenea, a fost amenajat un sector de decontaminare, dar şi câteva paturi pentru „echilibrarea” pacienţilor care ajung la această unitate. Tot în „Sectorul COVID” există un Computer Tomograf şi un angiograf nou, necesar pentru urgenţele cardiologice, acest aparat urmând a deveni funcţional începând cu data de 1 aprilie 2020. În „Sectorul COVID” există şi un videolaringoscop.



Nu în ultimul rând, Cătălin Mişarcă a menţionat că există şi un lift separat, cu ajutorul căruia pacienţii sunt transportaţi într-o sală de operaţie separată, astfel încât să nu fie intersectate fluxurile de pacienţi.



„În acest moment, pe toţi pacienţii îi considerăm infectaţi şi trec prin Triajul Covid 19”



Totodată, medicul a menţionat că este stabilită şi procedura de tratament pentru cazurile COVID-19.



„Având în vedere modul în care evoluează lucrurile, în acest moment, pe toţi pacienţii îi considerăm infectaţi şi trec prin Triaj şi abia apoi merg în alte sectoare ale spitalului. Mai exact, toţi bolnavii cu o anumită simptomatologie respiratorie trec, pentru triaj, prin cortul UPU”, a explicat directorul Cătălin Mişarcă .





10 paturi ATI, 38 de ventilatoare la Spitalul Judeţean Braşov



Totodată, a fost amenajat un spaţiu complet izolat, în care sunt 10 paturi de ATI complet dotate şi cu personalul aferent, pentru preluarea cazurilor severe ale unor persoane cu COVID. „În caz de nevoie, acestora le putem adăuga încă cinci paturi. Am fost pregătiţi şi ne-am aşteptat la această evoluţie”, a explicat Cătălin Mişarcă, vineri, într-o video conferinţă de presă.



De asemenea, acesta a anunţat că în cazul în care situaţia se va complica, unitatea are disponibile 38 de ventilatore mecanice, dintre care 12 sunt noi.



„Norocul” spitalului braşovean a fost că încă de anul trecut au început investiţii pentru mărirea numărului de paturi la ATI, iar unele echipamente au fost deja cumpărate. „Secţia de ATI de la Spitalul Judeţean Braşov cuprindea 20 de paturi la sediul central şi încă cinci la Tractorul, unde este un pat de ATI şi restul post-operatorii. Mai este un pat pentru post-operator la Pavilionul Mârzescu. De anul trecut, planul nostru a fost de mărire a Secţiei ATI. În proiect este mărirea cu încă 20 de paturi la sediul central, 15 paturi la Pavilionul Tractorul, încă 10 paturi pe secţia de Neurologie – Accidente Vasculare Cerebrale. Pentru acest proiect am început încă de anul trecut să facem achiziţiile şi acesta este motivul pentru care această criză ne-a prins cu nişte ventilatoare achiziţionate. În acest moment suntem capabili să punem la dispoziţia 12 ventilatoare noi nouţe, care se adaugă celor existente”, a explicat Mişarcă.





47 de ventilatoare în spitalele din municipiul Braşov



În total, în spitalele din municipiul Braşov sunt disponibile, în total, 47 de ventilatoare. Mai exact, pe lângă cele 38 ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, mai sunt 3 ventilatoare la Maternitatea Braşov, două portabile la Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie şi alte 4 la Spitalul Clinic de Copii Braşov. De asemenea, au fost lansate proceduri de achiziţie pentru 5 ventilatoare Maternitate şi pentru 13 la „Neuro”. Nu în ultimul rând, la Ministerul Sănătăţii au fost trimis necesarul de echipamente pentru înfiinţarea a 8 paturi ATI la Spitalul de Boli Infecţioase.



„Degeaba ai paturi, dacă nu ai personal medical”



Directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Cătălin Mişarcă a precizat că ventilatoarele sunt esenţiale pentru cazurile severe, dar a subliniat faptul că acestea fac parte dintr-un ansamblu extrem de complex. „Un pat ATI este extrem de complicat, începând cu patul, care este unul special şi continuând cu alte echipamente medicale. Sunt multe aparate complicate şi scumpe pentru reanimare. Nu în ultimul rând, este nevoie de personal. Degeaba ai paturi, dacă nu ai personal medical care să se ocupe de tratament şi de îngrijire. Marea problemă va fi acest personal medical, care, acum este în număr mici şi există riscul să îl pierdem prin îmbolnăviri sau epuizare. Degeaba venim şi spunem că vom avea 500 de paturi de ATI, dar fără personal medical. Toate aspectele trebuie corelate”, a afirmat Mişarcă.



Necesarul de personal pentru 20 de paturi ATI este de 18 medici, 60 de asistente, 17 infirmiere, un îngrijitor şi 3 brancardieri.