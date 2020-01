Japonezii de la Asahi continuă investiţiile în fabrica de bere de la Braşov

Descriere foto: Japonezii de la Asahi continuă investiţiile în fabrica de bere de la Braşov. Vor să construiască o nouă secţie de îmbuteliere; Sursa: bzb.ro



Vor să construiască o nouă secţie de îmbuteliere!



După ce anul trecut anunţau finalizarea unor investiţii de 22 de milioane de euro în fabricile de la Braşov şi Timişoara, cei de la Ursus Breweries continuă investiţiile în fabrica de sub Tâmpa, intenţionând să construiască o nouă secţie de îmbuteliere, dar şi noi tancuri de apă şi silozuri pentru materia primă.



La finalul lunii martie 2017, Ursus Breweries a devenit oficial parte a grupului japonez Asahi, care a finalizat achiziţia fostelor operaţiuni de business şi mărci deţinute de SAB Miller în Europa Centrală şi de Est, care include afacerile din Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria şi România.



Astfel, 2016 a fost practic ultimul an în care Ursus Breweries a activat sub umbrela gigantului SABMiller.