Jandarmul brașovean Daniel-Ioan Bălăiţă , campion european

Descriere foto: Braşoveanul Daniel-Ioan Bălăiţă a devenit campion european la Campionatul European de Powerlifting MASTERS Sibiu 2019; Sursa: mytex.ro; romaniapowerlifting.ro





Braşoveanul Daniel-Ioan Bălăiţă a devenit campion european la Campionatul European de Powerlifting MASTERS Sibiu 2019.



Daniel-Ioan Bălăiţă este jandarm în cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Burebista” din Braşov.



„Suntem tare mândri de tine, campionule!”, i-au transmis, duminică, după aflarea rezultatelor, colegii, pe pagina de Facebook a Grupării: „The gold medal goes to... Daniel Ioan Bălăiță, jandarmul campion care își împarte viața între profesie, familie și pasiune! 2019 European Masters Equipped Powerlifting Championships Sibiu Romania are un jandarm campion! Suntem tare mândri de tine, campionulE!”



„Dedic această medalie soţiei mele, cu ocazia zilei de naştere! Multumesc d-lui preşedinte FRP, Panazan Ovidiu, pentru toată susţinerea, încrederea şi pentru sfaturile «stelare». Multumesc colegilor de lot, Cazacu Sorin, Cristi Oproiu, Florin Lupas, G. si C. Moise, Avram, Rădoi, Alex, Raphael, Daniel, Laurenţiu, Darius, Andrei, bunu' Vali, doamna Luci, tuturor celor care au avut încredere în mine până la final, m-au susţinut şi încurajat. Mulţumiri speciale GJMBV, medicului Adrian Papa pentru ajutorul dat în recuperarea mea, partenerilor de antrenament, sportivilor de la Powerlifting Braşov, antrenorului Ciocan Ioan şi, nu în ultimul rând, doamnelor de la popotă ce mă răsfaţă cu bunătăţi în fiecare zi!”, a transmis Daniel Bălăiţă, după concurs.