James Blunt, Amy Macdonald şi Edvin Marton, pe scena „Cerbului de Aur” 2018

Astfel, pe scena festivalului va urca, în 31 august 2018,, cunoscut pentru hit-uri precum „You're Beautiful” sau „Goodbye My Lover” sau „This Is The Life”.Un concert special va avea şi(care va susţine un concert în 30 august 2018). În data de 1 septembrie 2018, cap de afiş va fi celebrul violonist şi compozitor Edvin Marton, apreciat pentru stilul său unic de a îmbina muzica clasică cu pop-rock-ul.Afişul Festivalului internaţional organizat de TVR este ţinut şi de artişti de pe primele locuri la Eurovision Song Contest: câştigătoarea marelui trofeu în anul 1964(care va urca pe scenă în 29 august 2018) şi ocupanta locului secund în 2018,, al cărei concert se va desfăşura în 1 septembrie 2018.Un recital va avea şi, în 29 august 2018.„Veştile bune nu se opresc aici, organizatorii promit încă un artist de top pe scena festivalului. Recitalurile, programate pe întreaga perioadă a festivalului - 29 august – 2 septembrie 2018, vor fi momente de respiro pentru concurenţii înscrişi în Concursul Internaţional de interpretare Cerbul de Aur. În acest an, în competiţia pentru Marele Trofeu vor intra 18 concurenţi”, au anunţat organizatorii evenimentului.De ieri, s-au pus în vânzare biletele la festival. Cel mai ieftin bilet pentru o seară va costa 50 lei. Cei care vor să facă parte din Clubul „Cerbul de Aur” vor plăti 240 de lei pe seară.„Pentru cele cinci zile ale festivalului, organizatorii au pus în vânzare mai multe categorii de bilete – Club Cerbul de Aur, VIP, Categoria 1, Categoria 2 şi Categoria 3 şi abonamente - cu preţuri pornind de la suma de 50 de lei.Acestea sunt disponibile pe site-ul www.eventim.ro şi în reţeaua magazinelor partenere: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta si Humanitas”, au precizat organizatorii.- Club Cerbul de Aur – 510 lei- VIP – VIP 410 lei- Categoria 1 – 320 lei- Categoria 2 - 240 lei- Categoria 3 – 180 lei- Club Cerbul de Aur - 240 lei- VIP – 190 lei- Categoria 1 –150 lei- Categoria 2 – 110 lei- Categoria 3 – 50 lei.