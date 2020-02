Iulia Benga, a câştigat trei din cele patru curse feminine la FIS SES Nation Cup

Descriere foto: Iulia Benga, a câştigat trei din cele patru curse feminine la FIS SES Nation Cup. Mămica ce are trei copii, dar practică sport de performanță, se pregăteştede Campionatele Naţionale; Sursa: bzb.ro; aimx.ro



Iulia Benga a câştigat trei din cele patru curse feminine de slalom ale FIS SES Nation Cup, competiţie internaţională de schi care s-a desfăşurat zilele trecute în Poiana Braşov. Mai mult, în cea de-a patra a terminat pe locul secund, după Maria Ioana Constantin.



Braşoveanca şi-a continuat astfel parcursul foarte bun din acest sezon, după patru curse în Bulgaria, cu două clasări pe ultima treaptă a podiumului, la Pamporovo şi la Borovets.



„Am continuat să mă antrenez şi rezultatele au continuat să vină. Mi-aş fi dorit să câştig în toate cele patru zile în Poiană, dar e în regulă şi cu o clasare pe poziţia a doua. Sunt mulţumită de rezultate, împlinită sufleteşte. Când m-am reapucat de schi am vrut podiumuri. Din 18 curse internaţionale la care am participat de atunci, în 14 am terminat pe podium. Deci... obiectiv îndeplinit”, a spus sportiva care se pregăteşte în continuare pentru Campionatele Naţionale ale României.



Speranţă a schiului românesc în urmă cu un deceniu, după 8 ani de pauză, cu trei copii şi tot atâtea operaţii de cezariană, soţia fotbalistului Alex Benga a revenit pe pârtie în iarna trecută, la vârsta de 30 de ani.



„Este un model pentru schiul românesc! Ar trebui susţinută! Eu la club o susţin cu tot ce e nevoie. Merge foarte bine! Este cel mai de valoare sportiv al României la schi şi un exemplu pentru tânăra generaţie. Cu 3 copii reuşeşte să se antreneze, să meargă la concursuri şi să aibă rezultate remarcabile”, a spus antrenorul Iuliei, Ioan Gabriel Nan.



La masculin, cursele din Poiana Braşov au fost câştigate de Ştefan Claudiu Tudoran, Viktor Petkov (Macedonia), Eldar Salihovic (Muntenegru) şi Robert Zold.