Îţi poţi alege bradul din pădure şi ţi-l taie pădurarii de la Kronstadt

Descriere foto: Îţi poţi alege bradul din pădure ; Sursa foto: bzb.ro



Anul acesta, dacă doreşi, îţi poţi alege bradul direct din pădure şi ţi-l taie pădurarii de la Kronstadt.



600 de brazi de la Regia Pădurilor Kronstadt vor ajunge de sâmbătă în pieţele braşovene.



Pomii de Crăciun vor fi vânduţi la preţuri mult mai mici decât cei din magazine şi vor fi tăiaţi abia în ziua în care sunt comercializaţi.



În plus, din acest an, fiecare cumpărător poate merge chiar la pepiniera din Brădet şi să-şi aleagă pomul de iarnă preferat.





Directorul Regiei Kronstadt , Dan Olteanu, a explicat că brazii sunt crescuţi la pepiniera din Brădet încă din 2007.



De fapt, acolo există brazi şi molizi argintii, iar ambele specii sunt comercializate de obicei de Crăciun. Aceştia sunt căutaţi în fiecare an pentru că au un preţ mult mai mic decât ceilalţi de pe piaţă şi faţă de cei din import, sunt tăiaţi chiar în ziua comercializării, astfel că nu există riscul să înceapă să se usuce până în seara de Ajun.



Anul acesta, la pepiniera din Brădet sunt aproximativ 600 de pomi pregătiţi pentru tăiere, însă, de la anul vor fi chiar dublu, adică minim 1.200.



„Vom vinde direct cetăţenilor, nu oferim spre revânzare. Aici ne aflăm într-o pepinieră a Regiei Kronstadt, de unde, începând cu acest an, vom vinde direct populaţiei, direct însemnând chiar în această locaţie. Cine doreşte, poate veni, îşi alege propriul brad, se taie, se marchează, se eliberează bonul fiscal şi omul pleacă acasă cu bradul”, a declarat Dan Olteanu, directorul Regiei Pădurilor Kronstadt.



Sâmbătă, 17 decembrie 2016, brazii se vor găsi în Piaţa Astra, iar de luni vor fi şi în Piaţa Dacia şi Piaţa Tractorul.



Cei care nu vor să stea la cozile ce se formează de obicei în pieţe când sosesc aceşti pomi pot merge chiar la pepiniera de la Brădet – care se află vizavi de Centrul de Recuperare pentru Copii – şi îşi pot alege pomul de Crăciun chiar din pepinieră.



Pe lângă arborii scoşi la comercializare, regia a oferit pomi de Crăciun şi instituţiilor din oraş, spitale, şcoli şi grădiniţe.









Sursa: bzb.ro