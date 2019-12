„Istorii din ’89 în benzi desenate”, la Muzeul de Istorie Braşov

Descriere foto: La Muzeul de Istorie Braşov a fost lansat, pentru a fi comemorat momentul decembrie 1989, primul album de benzi desenate dedicat revoluției, cu titlul „Istorii din 89 în benzi desenate” ; Sursa: bzb.ro

„Istorii din 89 în benzi desenate” sau un alt mod de a ţine minte istoria recentă





„Istorii din 89 în benzi desenate” este titlul primul album de benzi desenate despre momentul decembrie 1989 şi a fost lansat, pe 22 decembrie 2019, la Muzeul de Istorie Braşov. Lucrarea este una voluminoasă, iar în cele peste 200 de pagini se găsește o parte din România şi atmosfera din decembrie 1989, aşa cum au simţit-o cei 39 de autori. Unii dintre ei erau minori la Revoluţie.



Alexandru Ciubotariu avea 10 ani la Revoluţie şi îşi aminteşte doar câteva lucru din acele momente. „În jurul meu auzeam libertate, dar era un concept destul de straniu la acea vârstă. Îmi aduc aminte că i-am spus mamei: libertate, deci când voi avea maşină, o voi vopsi într-un model de zebră. Mi se părea că până în acel moment nu ar fi fost posibil să ieşi dintr-un canon în care toate Daciile erau în culori uni şi atunci am zis că îmi doresc să îmi fac maşina cu un model de zebra”, a explicat artistul.



Sunt şi autori care, însă, au venit pe lume după Revoluţie, dar au desenat momentul prin prisma documentării făcute de ei, precum şi din istorisiri. „Sunt poveşti personale ale autorilor, fie că sunt amintiri de când erau mici, fie că sunt trăiri, unii erau soldaţi în termen şi povestesc diverse lucruri, alţii au poveşti de la părinţii lor, sunt şi poveşti documentate, poveşti pentru care ei s-au documentat şi au desenat mai apoi ce au aflat”, a explicat unul dintre coordonatori, Octav Ungureanu.



„Am vrut să comemorăm altfel momentul decembrie 1989. Până când istoricii, procurorii, judecătorii se vor hotărî ce a fost în 1989, noi ştim că ne-a schimbat viaţa, a căzut comunismul, dar privim înapoi în continuare cu mânie, pentru că Revoluţia a fost pătată de crima făcută de cei care au preluat puterea şi de martirii noştri trebuie să ne amintim tot timpul. (…) Am vrut să marcăm sub o formă inedită momentul decembrie 1989 propunând artiştilor din România să trimită istorii de atunci, personale sau culese. (…) Şi avem acest moment văzut din mai multe perspective, şi nu doar artistice, ci şi a vârstelor, a oraşelor din care au fost aduse aceste poveşti.



Sper ca acest album să aibă succes. Am văzut reacţia primilor cititori, mai cu seamă a copiilor şi cred că aşa istoria ajunge mai aproape de ei, pentru că am remarcat şi în alte rânduri, că momentul 1989 este un subiect de care ne aducem aminte doar când mai trece un an. Or prin această carte, dar şi expoziţiile pe care le avem şi care vor putea fi vizitate mai multe luni, noi sperăm să păstrăm viu acest subiect şi să primim răspunsurile de care avem nevoie”, a declarat istoricul Nicolae Pepene, directorul Muzeului Judeţean de Istorie.



Albumul poate fi găsit în librării.