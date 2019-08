Irina Rimes, își împlinește un vis la Cerbul de Aur 2019

Artista din Republica Moldova aniversează 28 de ani cu doar o zi înainte a de susţine recitalul pe scena din Braşov



Irina Rimes şi-a dorit mereu să urce pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, iar momentele în care urmărea la televizor transmisiunile TVR din Piaţa Sfatului din Braşov se numără printre cele mai dragi amintiri ale copilăriei. Telespectatorii Televiziunii Române au remarcat-o în concursul „Fabrica de staruri”, în 2012, când artista din Republica Moldova a ajuns până în finală.



Vedetă de top a tinerei generaţii, Irina Rimes va susţine un recital pe scena festivalului pe 23 august 2019, la numai o zi după aniversarea sa.



Irina Rimes a vorbit despre cum s-a pregătătt pentru marele show din Piaţa Sfatului:



„Voi cânta piesele cunoscute de toată lumea, dar voi aduce şi unele de pe noul meu album, „Cosmos”, care încă nu a fost lansat pe YouTube, ci doar pe platformele de muzică. Sunt piese în care am încredere, le iubesc foarte mult şi de aceea le voi lansa pe 23 august 2019, ţinând cont că pe 22 este ziua mea. Va fi o toamnă foarte plină pentru mine şi echipa mea, dar toată lumea aşteaptă Cerbul de Aur. Pentru acest moment am pregătit un proiect de la A la Z, aşa cum se întâmplă de fiecare dată cu prezenţa noastră pe o mare scenă.



Ce aşteptări am de la acest festival? Nu ştiu dacă am anumite aşteptări. Am urmărit şi am văzut cum se întâmplă lucrurile la Cerbul de Aur, am fost acolo anul trecut când a cântat Damian Drăghici, care a adus un show senzaţional, special pregătit pentru Braşov. Aveam liber în acea zi şi doream foarte mult să îl ascult live. Aşa că, am fost în Piaţă şi am alergat peste tot ca o zvârlugă, să văd cum se aude în toate colţurile, dacă sunetul e ok. Mi-a plăcut mult – nu neapărat vibe-ul, ci faptul că lumea vine şi ascultă. Mi-a plăcut că nu eşti obligat să cânţi pentru ca lumea să danseze, să se distreze, ci pentru ca lumea să asculte. Aşa că, am creat un show pentru cei care vin să asculte” a explicat Irina Rimes.



Așadar, în a doua zi a Festivalului Internațional Cerbul de Aur 2019, pe 23 august, este rândul Irinei Rimes să urce pe scena din Piaţa Sfatului!





Despre Irina Rimes:



Singurul artist român care a lansat un proiect special, unic - prima trilogie muzicală „Iubiri secrete” (scrisă din suflet şi inspirată din experiențele personale ale artistei), Irina mărturiseşte că a visat de mică să cânte la Cerbul de Aur. „Să cânt în concurs. Dar uite că viaţa a aranjat şi mai frumos, să vin în recital. Mulţumim pentru invitaţie. Promitem să facem un show de muzică original, inspirat şi interesant”, spune tânăra artistă.



Irina Rimes a scris hituri pentru artişti precum INNA, Andra, Antonia, Alina Eremia, DJ Sava sau Raluka.



Irina a lansat, de asemenea şi primul album vizual din România, „Despre El”, urmat de albumul-carte „Cosmos”, ilustrat cu poezii originale şi vândut integral la doar câteva zile după apariţie.



Jurat „Vocea României” ajuns deja la al doilea sezon, Irina Rimes a monopolizat topurile radio şi TV încă de la lansarea pe piaţa muzicală.