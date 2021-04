IPJ Brașov - Sfaturi pentru părinți!

Vacanța de primăvară reprezintă un prilej de bucurie pentru copiii, iar pentru părinți un motiv în plus să acorde atenție sporită pericolelor la care pot fi expuși aceștia în mediul on-line și în viața reală.



Astfel, copiii beneficiază de mai mult timp liber, uneori fără supragherea unui adult, motiv pentru care Poliția Brașov recomandă părinților să aibă în vedere următoarele sfaturi pentru a preveni victimizarea celor mici:



- Discutaţi cu copiii regulile cu privire la lucrurile care le sunt permise și la cele interzise, mai ales dacă petrec mult timp acasă nesupravegheați;

- Asiguraţi-vă că le cunoașteți programul copiilor cât timp stau nesupravegheați și că discutați constant regulile de siguranță;

- Asigurați-vă că cei mici își cunosc numele, adresa unde locuiesc;



Reamintiți-le copiilor că este necesar să respecte nişte reguli clare de siguranță:



- să vă anunțe când ies din casă/ curte sau dacă vor să meargă undeva;

- să nu deschidă uşa persoanelor necunoscute când se află singuri acasă;

- să nu urce în lift cu persoane necunoscute;

- să nu accepte să plece, pe jos sau cu maşina, împreună cu persoane pe care nu le cunosc;

- să nu accepte în nicio situație cadouri (dulciuri, jucării) de la străini, în schimbul cărora ar trebui să facă anumite servicii.

- în orice împrejurare care i-a făcut să se simtă inconfortabil, jigniți, neliniștiți, sau le-a provocat teamă, insistați ca cei mici să discute întotdeauna cu părinții/adulții în grija cărora se află despre ce s-a întâmplat;

- în cazul în care sunt provocați la violență, să evite să intre în orice fel de altercație fizică/verbală și să apeleze de îndată la un adult.



În deplasările lor, în cazul în care le permiți să circule neînsoțiți, copiii ar trebui să folosească întotdeauna traseul cunoscut, să evite aleile izolate, clădirile părăsite și să nu circule neînsoțiți după lăsarea întunericului;



Învăţaţi-i cum să circule pe stradă, să cunoască și să respecte semnele de circulație și să nu aleagă locuri de joacă periculoase (zone izolate, în construcție, în apropierea râurilor/lacurilor etc);



Asigurați-vă că au cunoștință de faptul că până la vârsta de 14 ani nu au voie să circule pe drumurile publice cu bicicleta/trotineta/rolele/hover-board; aceștia au voie să folosească pistele special amenajate, parcurile unde li se permite accesul, reamintindu-le că pe trotuare accesul este interzis bicicletelor (cu excepția acelora unde sunt trasate piste destinate bicicliștilor);



Reamintiți-le regulile de siguranță pentru protejarea datelor cu caracter personal (numele/prenumele, adresa de domiciliu, număr de telefon, școala pe care o frecventează, orice alte date care pot duce la identificarea copilului), faptul că este interzisă divulgarea lor persoanelor pe care nu le cunosc și că pot deveni ușor victime dacă împărtășesc aceste date (pot fi urmăriți la adresa unde locuiesc, pot fi hărțuiți pe stradă/în locurile des frecventate etc);



Insistați pe recapitularea regulilor de siguranță și în mediul online (evitarea folosirii rețelelor de socializare, evitarea divulgării unor date cu caracter personal pe internet, în jocurile online,limitarea discuțiilor personale și evitarea întâlnirii cu persoanele cunoscute pe internet).