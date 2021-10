IPJ Brașov: Părinții trebuie să fie atenți la anumite ”semne” de tip bullying, pentru a identifica din timp abuzul psihologic sau verbal și a putea interveni

Prin bullying se desemnează faptele prin care o persoană este intimidată, hărţuită, chiar terorizată. Ea este supusă unor agresiuni verbale, psihice şi chiar fizice, devenind ţinta unor răutăţi cum ar fi atunci când : este tachinată sau luată în derâdere, este bârfită sau poreclită, este exclusă din cercul de amici, se vorbește de el/ea ca şi cum nu ar fi de faţă, este înghiontită sau îmbrâncită. Agresiunile se pot petrece atât față în față, cât și în mediul online.





Prin aceste intimidări, agresorul vrea să fie popular şi repetă în mod deliberat acţiunile descrise mai sus asupra aceleiaşi persoane. Victima va deveni temătoare, tristă şi se va izola dacă nu ştie să acţioneze: trebuie să nu se lase intimidată, să anunţe profesorul sau un părinte, ori chiar să depună plângere la poliţie.





Conform normelor legale în vigoare, atunci când li se aduce la cunoştinţă sau asistă la un caz de bullying în cadrul şcolii, învățătorii/profesorii au obligaţia să reacţioneze anunțând grupul anti-bullying. Rolul grupului este de a prevenii, identifica și soluționa faptele de bullying comise între elevi, prin acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice.





Atât elevii, cadrele didactice, cât și părinții trebuie să cunoască drepturile și obligațiile pe care le au în cazul în care se confruntă cu o astfel de situație - de bullying.





Un copil care este victimă a bullying-ului are nevoie de sprijinul adulţilor din jurul lui. Cu ajutorul cadrelor didatice și părinților, copiii învaţă cum să facă faţă comportamentelor de tachinare, poreclire sau a altor forme mult mai grave.





Părinții trebuie să fie atenți la anumite ”semne” de tip bullying în comportamentul adoptat de copil, și anume dacă:





- are o stare de temere atunci când merge la școală, se plânge de diferite dureri/afecțiuni pentru a se sustrage școlii;

- cercul de prieteni este restrâns, sau nu are niciun prieten de joacă;

- stimă de sine scăzută;

- pierdere de bunuri, are nevoie de bani;

- nemulțumit(ă), interes scăzut, iritabil, puțin implicat(ă) în activități;

- probleme de somn, etc.





Este important ca adulții să ia în serios bullying-ul și să nu trateze ”experiențele” copiilor ca fiind singulare, trecătoare. Pot avea efecte grave pe termen lung care să le afecteze stima de sine.







Pentru a identifica din timp abuzul psihologic sau verbal și a putea interveni, Poliția Brașov recomandă părinților:





- să poarte conversații sincere cu copiii și să afle care sunt trăirile lor interioare. Contextul actual este foarte stresant pentru toată lumea, inclusiv pentru copii.





- să îi încurajeze pe copii că este sigur pentru ei să fie deschiși și să le spună care sunt problemele/situațiile prin care trec. Din păcate mulți copii se luptă în tăcere.





- să rămână atenți la semnalele care pot indica probleme!



- să îi învețe pe copii că:





l nu pot fi controlate acțiunile celor din jurul lor, dar pot controla modul în care ei reacționează la cuvinte jignitoare, amenințări, ...acte de bullying. Astfel, nelăsându-se afectați de răutățile celor din jur, îi vor reduce la tăcere.







l trebuie să își aleagă cu mare atenție afirmațiile pe care le fac, indiferent dacă este vorba despre ei/ele sau despre ceilalți.





l alegerea de a acționa diferit le aparține! Indiferența față de răutăți transmite respect și încredere în sine!









- să le dezvolte copiilor abilitățile sociale necesare pentru a face față răutăților.