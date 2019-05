Ionuț Fulea, cap de afiș pe 12 mai, la Festivalul Narciselor de la Vad

Festivalul Narciselor din localitatea Vad va avea loc anul acesta pe 12 mai 2019, autoritățile locale luând decizia de a organiza evenimentul mai repede, cum anunțau încă de la ediția anterioară, pentru ca participanții să se poată bucura de flori, dar mai ales pentru ca evenimentul să nu se desfășoare în perioada alegerilor europarlamentare!



Primarul din Șercaia a decis să devanseze evenimentul, pentru ca acesta să nu fie asociat cu campania pentru europarlamentare!



Așadar Festivalul Narciselor, din rezervaţia naturală „Dumbrava Vadului”, va fi organizat, în acest an, în 12 mai 2010. (Evenimentul din satul Vad este organizat în mod tradițional în ajunul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, dar, primarul comunei Șercaia, Cristinel Paltin, a decis să o devanseze, dat fiind că în acest an în 26 mai, sunt programate alegerile europarlamentare).



„Am vrut să o ducem cât mai departe de alegerile europarlamentare”, a menționat edilul.



Ca în fiecare an, atmosfera serbării câmpenești va fi întreținută de ansambluri folclorice, iar invitat special va fi cântărețul de muzică populară Ionuț Fulea. Pe scenă vor urca o mulțime de artiști din Țara Făgărașului.



Pe lângă spectacolul artistic, anul acesta vor fi organizate un târg cu produse tradiționale și un atelier de creație pentru copii și meșteșugari.



Mai mult, festivalul a fost inclus de Asociația PROCULT Mărgineni, în parteneriat cu Primăria Șercaia, într-un proiect european cu fonduri nerambursabile.



În acest sens au fost pregătite trasee tematice pentru turiștii care vor ajunge în Poiana Narciselor, în încercarea de a promova potențialului turistic al zonei. Se speră în acest mod la o creștere a numărului de turiști.



„Evenimentul, împreuna cu un seminar pe teme de promovare turistică cu specialiști în turism din țară, este parte a proiectului «Initializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Răsăritul Țării Fagarașului, constituirea de trasee tematice, auto, pedestre, ecvestre și cicloturism, informarea turiștilor și promovarea potențialului turistic al zonei» accesat de Asociatia Procult Margineni.



Acest proiect este finantat 100% din fonduri europene și sperăm să aducă plus valoare zonei, prin promovarea potențialului turistic, a frumuseților zonei și creșterea numărului de turiști. Evenimentul va include, pe lângă spectacole artistice la scenă, târg de produse tradiționale, atelier de creație pentru copii, meșteșugari și bineînțeles posibilitatea vizitării faimoasei poieni cu narcise”, arată asociația într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.



„Dumbrava Vadului”, mai cunoscută drept Poiana Narciselor este arie protejată. În sezonul de înflorire a narciselor, pajiștea pare acoperită de un covor alb grație milioanelor de narcise.



Pe de altă parte, Primarul din Șercaia a amintit că „s-au făcut mari greșeli acolo. S-a făcut un șanț, evident că nivelul pânzei freatice a scăzut, nu mai e mlaștină, iar narcisa este o plantă iubitoare de apă. O să vedem cum o să descurcăm și această problem, pentru că Poiana Narciselor este un brand al localității. Să vă povestească localnicii cum te îmbată mirosul de narcise”.