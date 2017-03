Există, în acest moment, două " tabere" în Brașov vis-a-vis de aeroport- susține liderul ecologiștilor din Consiliul Județean, Ionel Spinean. Pe de o parte, cea a președintelui Adrian Veștea, care cere un studiu de fundamentare pentru a stabili abia apoi tipul de parteneriat pentru realizarea obiectivului. Dar vrea alocarea a zece milioane de euro în acest an pentru "ceva ce nu are sens. Cu zece milioane am rezolva gropile de gunoi și ne-ar rămâne și 4 milioane pentru drumuri"- spune ecologistul. E majoritară. Cealaltă parte are susținerea ministrului Marius Dunca și a prefectului Marian Rasaliu. Vrea licitație internațională cât mai repede, pentru ca aeroportul să fie gata în 2019. Spinean zice că există investitori pentru proiectul brașovean care ar asigura și construcția și operarea și care se angajează la termenul de doi ani, oferă garanții și spun că nu au nevoie de cele zece milioane. Ce nu se leagă aici? "Toată lumea vrea, nimeni nu zice NU, doar că unii nu zic nici DA". De vină ar fi, teoretic, teama. Și legea interpretată după plac. Și lipsa lucrului la privat, care te învață să fii practic și să nu pierzi timpul pe banii statului. Dar primarul George Scripcaru, prietenul de o viată al lui Ionel Spinean, ce zice? El a lucrat la privat, are simțul ăsta, dar în ultima vreme parcă s-a înmuiat. Zice : "înțelege-l și pe Veștea, vrea să doarmă liniștit!" Și, atunci, cum rămâne cu aeroportul??? " Se face , sigur! Dacă nu în 2019...mai târziu! Speranța moare ultima. Ionel Spinean la Mix Actual.