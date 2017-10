Ioan Vasile Abrudan, la Mix Actual

- Dar dacă vă întreb peste trei ani dacă vreți să fiți ministru?

- Întrebați-mă atunci!



“Dacă mă întrebați dacă vreau să fiu ministrul Educației, vă dau același răspuns ca atunci când m-ați întrebat dacă vreau să fiu primarul Brașovului” - rectorul Universității Transilvania din Brașov, prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan.Adică nu, pentru că cel de-al doilea mandat de rector la Brașov are prea multe proiecte de dus la bun sfârșit (Rectoratul, Colina, noul cămin studențesc de la Aulă, internaționalizarea Universității, motivarea resursei umane) și prea multe alte obiective frumoase.Fostul șef de promoție de la Silvicultură din anii ‘90 e màndru că are azi, printre boboci, 37 de șefi de promoții în liceele lor, studenți la Transilvania. Ei au ales Brașovul pentru a rămàne aici.La vremea studenției lui, rectorul Abrudan nici nu visa la laptop-urile pe care le-au primit bobocii de azi (era vremea calculatoarelor cu cartele perforate, mari cât o cameră!).Și voia să se întoarcă acasă, la Bihor.A rămas asistent la Brașov cu o leafă care nu ajungea la suta de dolari. Creștea leafa, creștea și cursul valutar și tot nu atingea Abrudan suta.Așa că e optimist. Asistenții încep azi cu 400 de dolari, iar Romània toată, pentru cei peste 300.000 de studenți, are bugetul mai mic decàt o universitate din topul 20 al lumii. Iar absolvenții noștri performează.Ioan Vasile Abrudan, la Mix Actual.