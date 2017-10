Ioan Valeriu Achiriloaie are 27 de ani, este reprezentant al clubului ASC Corona Brașov și în prezent este cel mai bun schior alpin pe care îl are România. A participat la Jocurile Olimpice de la Soci, s-a calificat și pentru Jocurile Olimpice din Coreea de Sud de anul viitor, iar acum concurează la cele mai prestigioase competiții internaționale de schi alpin – realizând o premieră în România și, totodată, impulsul de care țara noastră avea nevoie pentru acest sport, fiind o încurajare pentru toți pasionații de schi.



Joi, 12 octombrie, a fost invitat în cadrul rubricii Sportul de la ora 5, realizată de Bianca Dumitru la Radio Brașov. În cadrul discuției care a durat aproximativ 30 de minute, sportivul a vorbit despre cum a început totul, despre țelul său și despre alte pasiuni.



Între pian, tenis și schi



A început să studieze la Liceul de Muzică şi a făcut 8 ani de pian. Apoi, la dorinţa tatălui său, a făcut sport şi iată unde a reuşit să ajungă, în ciuda faptului că nu a avut niciodată un ţel care să-l motiveze în acest sens.



„Nu a fost o decizie. Nu pot să spun că eu am ales schiul, cred că, într-un fel, schiul m-a ales pe mine, dacă nu sună prea romantic, dar poate este. Tatăl meu a ținut ca eu să știu să fac două sporturi: tenis și schi. Și din a doua a ieșit ce a ieșit, fără a avea acest obiectiv. Sunt foarte mulți care au avut poate obiectivul de a ajunge unde am ajuns eu și nu au reușit. Eu am reușit și nu am avut niciodată obiectivul ăsta. Cu mine a fost, efectiv, pas cu pas, din plăcere, din pasiune, și am ajuns unde sunt astăzi.”







„Muzica este o pasiune, cu siguranță. Și înainte de diverse curse, în funcție de starea mea de spirit, trebuie să ascult o anumită melodie. Nu am o melodie pe care o ascult tot timpul, efectiv depinde de moment, de stare de spirit, de ce îmi trece prin cap în acel moment. Lucrurile astea vin spontan, pe moment. Nu pot să anticipez ce o să ascult, dar am o superstiție, dacă îi pot spune așa: în momentul în care sunt la o cursă, înainte e important să am acces la YouTube de preferat, pentru că nu știu ce melodie vreau să ascult. E o chestie care îmi vine spontan, în dimineața cursei, în seara dinainte. Și dacă e o melodie pe care vreau să o ascult, trebuie să o ascult, altfel o să-mi cânte singură în cap și nu e tocmai ideal.”