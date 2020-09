Ioan Dragoş Dimitriu este noul director al Filarmonicii Braşov

Descriere foto: Ioan Dragoş Dimitriu este, începând de joi, noul director al Filarmonicii Braşov. El va îndeplini această funcţie interimar, după ce fostul director, domnul Niculescu şi-a înaintat demisia; Sursa:bzb.ro





Ioan Dragoş Dimitriu este cel mai tânăr director al Filarmonicii Braşov de până acum. Are o agenţie de impresariat la Viena și e celebru: a cântat pe aproape toate scenele mari din Europa, China şi Japonia!



Ioan Dragoş Dimitriu este, înceând de joi, noul director al Filarmonicii Braşov. El va îndeplini această funcţie interimar, a anunţat primarul municipiului Braşov, George Scripcaru. „După cum am anunţat ieri (miercuri, n.r.), domnul Niculescu şi-a înaintat demisia. Am înregistrat această demisie, pe care eu i-am acceptat-o, a devenit validă de ieri după-amiază şi începând de astăzi (joi, n.r.) am semnat o dispoziţie prin care, la instituţia dumneavoastră, persoana care va prelua activitatea aceasta sub formă de interimat va fi Dragoş Ioan Dimitriu. El este consilierul meu personal, am avut ocazia să îl cunosc cu ceva timp în urmă şi are un plan de management care să actualizeze activitatea acestei instituţii şi s-o facă mai modernă şi mai europeană“, le-a transmis primarul angajaţilor Filarmonicii Braşov.



„Mă gândesc la imaginea instituţiei pe care o voi reprezenta în următoarea perioadă, care va merge într-o direcţie modernă şi care se aliniază cu ceea ce este în Vest. În rest, aş dori să avem întotdeauna o comunicare foarte clară şi deschisă atât între noi, cât şi în relaţia cu Primăria”, a declarat noul director al Filarmonicii, Ioan Dragoş Dimitriu.



Ioan-Dragoş Dimitriu este pianist, preşedintele Asociaţiei de Promovare a Artei „Tonul tinereţii” (Ton der Jugend - Verein für die Förderung der Kunst) din Viena, pe care a fondat-o, iar braşovenilor le este mai cunoscut ca şi organizator al TAMTAM Festival, ajuns în acest an la a doua ediţie. Are o agenţie de impresariat la Viena şi este fondatorul Transylvanian International Piano Competition. A organizat festivalurile SoNoRo (România), Chiemgauer Musikfruhling (Germania), Stift Zomerfestival (Olanda), Oktoberfest România, SoNoRo Musikland (România), Festivalul Croat de Muzică din Vienna (Austria), Talent Summer Master Courses (Italia). Ca organizator de evenimente muzicale, a reuşit să obţină sponsorizări de peste 550.000 de euro.





La 16 ani a cântat pentru prima oară cu o orchestră dirijată de Ilarion - Ionescu Galaţi. Acel concert a fost urmat de multe invitaţii din partea diverselor orchestre din România (Orchestra Naţională Radio, Orchestra din Sibiu, etc.).



A studiat pianul la Universitatea de Muzică şi Arte Dramatice din Viena, a primit multe burse şi sponsorizări private pentru rezultatele sale deosebite.



Ioan-Dragoş Dimitriu şi-a făcut debutul internaţional în 2011, când a interpretat Concertul pentru pian nr. 5 al lui Beethoven la Sala Filarmonicii din Berlin.



De atunci, a cântat pe aproape toate scenele mari din Europa, China şi Japonia, adesea la evenimente caritabile. În 2013 a câştigat premiul I la concursul internaţional de pian Pietro Argento din Italia. Ca şi muzician de cameră, a cântat pentru Societatea de Radiodifuziune din Austria (ORF) şi a obţinut de două ori bursa Sonoro. A câştigat premiul I la competiţia Cameristi de’ll Alpe Adria cu trio-ul Avante şi împreună cu Marko Dzomba (saxofon) a câştigat premiul I al competiţiei Casino Austria Rising Stars din Viena. Este braşovean, absolvent al Colegiului Johannes Honterus, promoţia 2009.