Ioan Abrudan, rectorul Universităţii "Transilvania", la Mix Actual!

"Și eu am plecat din satul meu din Bihor și ajung acasă la părinți cam la fel de des ca un coleg plecat în Europa. Fac până acolo, cu mașina, cam cât aș face până în Franța sau Germania.." - a povestit, la Mix Actual , rectorul Universității Transilvania din Brașov, prof.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan.El crede că și absolvenții noștri plecați departe, întorc, cumva, țării, ce au învățat aici. Fostul șef de promoție de la Silvicultură se întâlnește, la fiecare aniversare a universității, cu veteranii- profesorii de altădată- și se simte iar studentul de demult. Ce spun veteranii? " Acceptă greu calitatea resursei umane de astăzi , când învățământul superior a devenit de masă și nu mai este unul elitist, dar prețuiesc resursa materială, incomparabilă, de astăzi, și deschiderea universității spre lume", spune rectorul Abrudan. Un rector care și-a propus să motiveze șefii de promoție din liceele Brașovului să aleagă "Transilvania": un laptop și un stagiu de două săptămâni la orice universitate din lume la care își doresc. Mai toți aleg America! Important e că , dacă în primul an au fost 11, în al doilea au fost 22. Important este că sunt consilierii rectorului. Important este că ștacheta se ridică mereu. Cum e cu politica? E cu " ignore"- zâmbește Abrudan! Universitatea"Transivania". Peste 19.000 de studenți. 741 de cadre didactice. 18 facultăți. Cea mai mare comunitate a regiunii. 1 martie- Ziua Universității. Cel mai frumos mărțișor la reverul Brașovului. Mândră să port eșarfa cu culorile universității la care am învățat și la care astăzi predau , alături de rectorul Ioan Vasile Abrudan. La Mix Actual!