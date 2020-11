Invitații de nuntă cu livrare pe întreg teritoriul României de la NUNTA – LUX

Achizitionarea invitatiilor de nunta este o chestiune responsabila, deoarece cu ajutorul lor va informati dragii oaspeti despre sarbatoarea ce urmeaza, unde doua inimi iubitoare se vor uni prin casatorie. De aceea alegerea unor astfel de invitatii trebuie abordata temeinic si sa se tina cont de numeroase nuante.



Invitatii denunta – istoric





Traditia de a anunta invitatii despre sarbatoarea ce urmeaza a avea loc cu ajutorul invitatiilor a existat din cele mai stravechi timpuri. Pana la aparitia masinii de scris, invitatiile de nunta erau confectionate manual de catre mireasa. Cartile postale erau decupate din hartie groasa si scumpa si semnate frumos cu cerneala. Aceasta versiune a invitatiilor de nunta a fost populara pana in secolul al XVII-lea. Dupa aceea, invitatiile tiparite au castigat popularitate. Erau neaparat puse intr-un plic dublu si apoi trimise prin curier destinatarului. Daca oamenii cu titluri si aristocratii se casatoreau, atunci aditional, viitoarea lor ceremonie era anuntata in ziar.











Invitatiile de nunta astazi





In zilele noastre, se considera a fi un act de respect practicade a anunta oaspetii despre nuntaprin intermediul invitatiilor. Acestea pot fi transmise prin posta sau livrate personal. Invitatiile de nunta pot spune multe despre evenimentul ce va avea loc. Deci, daca cartea postala are o forma necomplicata, inscriptii laconice si o gama de culori restransa, atunci putem spune cu siguranta ca nunta va avea loc in stilul clasic. Invitatiile cu o configuratie neobisnuita, cu elemente si decor original, promit o sarbatoare creativa plina de surprize neasteptate. Invitatiile de lux, cu modele elegante si inscriptii rafinate, infasurate in plicuri monogramate albe ca zapada sau cutii sofisticate, ridicazalele secretului despre viitoarea nuntaca fiind una magnifica.











Alegerea invitatiilor de nunta





Dar ce fel de invitatii de nunta ar trebui sa cumparati? Invitatiile pentru o sarbatoare atat de semnificativa ar trebui sa reflecte stilul si personalitatea persoanelor casatorite. Este minunat daca invitatia de nunta se potriveste cu tema si gama de culori a vacantei viitoare, asa ca expertii va recomanda sa decideti din timp aceste detalii importante.





Invitatiile de nunta pot lua mai multe forme si, de asemenea, trebuie sava decideti asupra acestui lucru. De exemplu, puteti alege:





l invitatii clasice dreptunghiulare;

l invitatii patrate;

l invitatii- sul;

l card in forma de inima.





Astfel de confectii pot fi oferite din diversitatea de modele - de la dantela franceza la diverse decupaje in stilul „modern”. Invitatiile de nunta pot fi prezentate intr-o mare varietate de culori.













Aici mai puteti gasi carti postale in culori pale si blande care sunt potrivite pentru firile romantice, carti postale in culori vii pentru cuplurile carora le place sa-i surprinda pe ceilalti, invitatiile in palete extravagante vor fi apreciate de tinerii casatoriti care iubesc creativitatea. In orice caz, este necesar sa abordati alegerea invitatiilor de nunta impreuna cu sufletul pereche, pentru ca ar trebui sa fie pe placul ambilor. Impreuna, ar trebui sa veniti si cu textul care va fi prezent in interiorul invitatiei. Cu toate acestea, daca nu aveti timp pentru aceasta, puteti alege carti postale deja cu texte gata facute, care va vor atrage amandoi.





Invitatiile de nunta nu ar trebui sa fie doar frumoase ci si textul din interior sa fie frumos dupa stil si continut. Acesta trebuie sa fie scris citet, iar formatul invitatiei trebuie sa corespunda dimensiunii textului imprimat in invitatie. Nu uitati despre faptul ca invitatiile trebuie sa corespunda stilului si gamei de culori a tuturor celorlalte accesorii de nunta.