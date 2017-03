Invitație la teatru la început de săptămână

Descriere foto: „Jurnalul lui Adam și al Evei” de Mark Twain; Sursa: iubescbrasovul.ro



La start de săptămână, într-o zi de 13 ce se poate dovedi cu noroc, primim o invitație la teatru, la spectacolul „Jurnalul lui Adam și al Evei” de Mark Twain.



„Jurnalul Evei” – dezvăluit acum sub titlul „Jurnalul lui Adam și al Evei” este o poveste superb spusă – despre o femeie, un bărbat, iubirea lor, viața lor. O poveste despre cunoașterea vieții cu tot ceea ce o compune la modul cel mai simplu, dar atât de complex, cunoașterea și mai ales înțelegerea și asumarea pașilor firești într-ale traiului în comun și împărtășirii experiențelor acestuia.



Spectacolul – regizat de Eugen Gyemant - aduce întotdeauna bucurie în sufletele spectatorilor, te face sa zâmbești, să râzi și din când în când să strivești o lacrimă sub geană.



Distribuţia:



Dana Rogoz

Dan Rădulescu



Preț bilet: 35 lei

Spectacolul are loc luni, 13 martie 2017, la Deane's Irish Pub & Grill (str.

Republicii, nr. 19, Brașov)

Rezervări și informații: tel. 0734 010 203