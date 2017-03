Invitație la teatru, la Centrul Cultural Reduta: „O Căsnicie Liniștită”

Descriere foto: „O Căsnicie Liniștită”; Sursa: centrulculturalreduta.ro



„O Căsnicie Liniștită” este una dintre cele mai de succes piese ale dramaturgiei britanice iar Noël Coward – cel mai jucat autor englez, după Shakespeare. Premiera de la Londra a avut un succes răsunător, astfel încât textul s-a montat, în scurt timp și la New York, pe Broadway. A primit numeroase premii, printre care și “Tony Awards”, premiu ce recunoaște excelența în teatrul profesionist american.



„O Căsnicie Liniștită” este o comedie vârtej despre iubirea reaprinsă, pasiune și…conflict.



Dragostea patimașă și gelozia declanșează veșnicul război dintre sexe, război care în „O Căsnicie Liniștită” stârnește râsul și temperează încăpățânările eroilor. Patru tipologii diferite de personaje se intersectează în ceea ce ar trebui să fie o lună de miere ce debordează de iubire și fericire. În schimb, luna de miere devine stimulentul pentru ca sentimente vechi, aparent stinse, să fie descoperite ca încă vibrante.



Amanda și Elyot, divorțați unul de celălalt după un mariaj tumultos, liniștiți după cei 5 ani scurși de la ultima lor întâlnire, își reîncep viața conjugală cu alți parteneri. Ghinionul (sau poate norocul), face ca în prima noapte din luna de miere, aceștia să nimerească același hotel, același etaj, camere alăturate. Reîntâlnirea lor de pe terasă se finalizează cu o evadare la Paris, în ciuda proaspetelor jurăminte de dragoste față de actualii lor soți.



„O Căsnicie Liniștită”este o satiră socială neconvențională, o comedie romantică.



Regia și traducerea piesei este semnată de Ștefan Ruxanda iar scenografia de Anca Cernea. Spectacolul este produs de Teatrul Elisabeta.



Teatrul Elisabeta este un loc special în care se îmbină actul artistic, cu divertismentul și socializarea. Până în prezent, Teatrul Elisabeta are la activ trei producții proprii cu un succes fulminant („Boeing Boeing”, „Încurcătură la nivel înalt”, „Las’ că știm noi”) reprezentațiile acestora, încă de la lansare, jucându-se cu casa închisă.



Distribuția:



Amanda Chase- Corina Dănilă

Victor Chase- Ștefan Ruxanda

Elyot Prynne- Silviu Biriș

Sibyl Prynne- Doina Antohi





Spectacolul are loc miercuri, 8 Martie 2017, de la ora 19:00, la Sala Reduta a Centrului Cultural Reduta (Str. Apollonia Hirscher nr. 8, Brașov).



Biletele se pot achiziționa de la Centrul Cultural Reduta.



Pret bilet: 70-80 RON