Invitație la „Noaptea Muzeelor”

Sâmbătă vom avea o ocazie ceva mai rară. Vom putea vizita muzeele după-amiza târziu, pe înserate și chiar la lumina stelelor. Suntem invitați la Noaptea Muzeelor.Dar concomitent, muzeele vor fi vizitate în aceeași perioadă în întreaga Europă. Noaptea Muzeelor se desfășoară la nivel internațional și este sărbătorită de peste 3.000 de muzee din 30 de țări europene.La noi, în România, Noaptea Muzeelor este un eveniment care are loc anual și care le oferă celor interesați de o noapte a culturii posibilitatea de a vizita gratuit 145 de muzee și organizații partenere din 45 de localități din întreaga țară.Oferta muzeelor și a evenimentelor concepute special pentru Noaptea Muzeelor 2017 este foarte bogată. Muzeele și organizațiile partenere propun evenimente deosebite ce pot încânta ochiul oricărui vizitator. Astfel că nimeni nu se va mai poate folosi de scuza că nu ai la ce evenimente să mergi în toiul nopții. În data de 20 mai, când se va desfășura ediția din acest an, toți cei interesati vor avea posibilitatea să viziteze, în mod gratuit, muzeele și instituțiile din 45 de localități ale țării și din Capitală.Dacă până acum vă străduiați să ajungeți în timp util să vizitați un muzeu din țară sau din capitală, Noaptea Muzeelor vă oferă posibilitatea de a vizita aceste locații și la ore mai neobișnuite, iar toate muzeele vor fi deschise până la ora 12 noaptea, iar unele dintre ele chiar mai mult de atât.Reţeaua Naţională a Muzeelor din România (RNMR) este partener oficial al evenimentului la nivel internaţional.Muzeografii îi așteaptă pe brașoveni să viziteze expozițiile permanente, dar le-au pregătit și o serie de surprize pentru ca vizita nocturnă să fie și mai specială.Tot până după miezul nopții își va ține deschise porțile și, de pe strada Cerbului nr. 13, unde veți putea afla istoria Brașovului în timp ce savurați un cheescake și un pahar de vin., cel mai vizitat obiectiv turistic din România, are acces gratuit pentru turiști pe 20 mai, în intervalul orar 20.00-24.00.Atmosfera va fi îndulcită în Sala de Muzică „Regina Maria”, unde „ o vioară și un acordeon vor prinde viaţă prin partituri consacrate. Ele îşi vor spune povestea, de la ora 20.00 până la miezul nopţii, prin intermediul formaţiei „Duo Cafe” din Braşov. O poveste despre istoria noastră, despre frumuseţea şi curajul Reginei Maria, despre legenda Contelui Dracula. Cel mai vizitat obiectiv turistic din România capătă un farmec aparte, sporindu-și aura de misterios și înfricoșător, în negura nopții ”. Pe parcursul serii, personalul Castelului Bran va ghida vizitatorii într-un tur unic, de neuitat. Ultimul vizitator va putea intra în Castelul Bran la miezul nopţii.Laevenimentul se va desfășura în cele două secții ale muzeului, după următorul program:Casa Mureșenilor, Piața Sfatului nr. 2518.00-04.00: Vizită expoziție permanentă - „Istoria familiei Mureșianu”Vizită expoziție temporară - „Muzeul Jucăriilor”18.00-19.00: Recital muzică folk cu „Piticu”19.00-20.00: Atelier de confecționat jucării din materiale reciclabile cu artistul Daniel Roșca19.00-20.00: Recital chitară susținut de Andreea Voicescu21.30-22.30: Recital violoncel susținut de Cătălin Boancăș22.30-23.30: Recital pian și flaut susținut de Sena Ducariu și Luminița Cucu, de pe strada Gh. Baiulescu nr. 9 va primi oaspeți de la ora 5 a după-amiezii, până la miezul nopții.17.00-24.00: Vizită expoziția permanentă – „Familia Baciu”19.00-22.00: Portrete tip caricatură realizate de graficianul Cătălin-Mihai Zaharia20.00-21.30: Recital vocal instrumental susținut de Emilia Calefariu – soprană, Diana Gheorghiciuc – mezzosoprană, Helga-Leea Cristescu – chitară clasică și pianista Simona Patriche.Laveți putea petrece câteva ore în lumea antică a dacilor, sarmaților și romanilor.Membrii Terra Dacica Aeterna prezenți la manifestare vor derula următoarele activități:Prezentare armament, echipament antic - dacic, roman, sarmat.Prezentare haine antice și accesorii de îmbrăcăminte.Tactici și demonstrații de luptă antice – dacice, sarmate și romane.Prezentare teoretică tir cu arcul.Ateliere demonstrative – pielărie (încălțăminte); lucru în os și corn; confecționat săgeți; prelucrare lemn/dulgherie; desene simboluri antice; coifuri și alte elemente de armură.Ateliere interactive pt public – țesut/gherghefe; modelare lut; desen.Monetărie romană.Alte momente din program:Reconstituire istorică epoca anticăReconstituire istorică Vânători de MuntePrezentarea proiectului AM FOST CETĂȚEANUL ORAȘULUI STALINExpoziția temporară BRAȘOV 1916Expoziția temporară CENTENARUL VÂNĂTORILOR DE MUNTE din ROMÂNIAExpoziția temporară PRIVIND ALPIILaveți putea vizita Galeria Naţională (expoziţia permanentă a muzeului cuprinzând artă românească modernă şi contemporană) şi expoziţia temporară „Studiul pe hârtie” - ce cuprinde operele a patru artiști contemporani brașoveni: Alexandrina Gheție, Marcela Rădulescu, Olimpiu Bandalac şi Valentin Iuliano.Amănunte despre programul evenimentelor organizate pentru Noaptea Muzeelor din București și din țară găsiți pe www.playtech.ro/2017/noaptea-muzeelor-2017/ Programul complet al evenimentului Noaptea Muzeelor 2017 în România poate fi accesat pe site-ul www.NoapteaMuzeelor.ro