Invitație la comedie la Teatrul Particular Brașov

Descriere foto: Joi, 3 octombrie 2019, de la ora 19.00, la Teatrul Particular Braşov va fi pusă în scenă comedia „Sarmale cu dragoste”, de Ivona Boitan, cu Dorina Roman şi Mihai Giuriţan; Sursa: bzb.ro



Joi, 3 octombrie 2019, de la ora 19.00, la Teatrul Particular Braşov va fi pusă în scenă comedia „Sarmale cu dragoste”, de Ivona Boitan.



Spectacolul îi are în prim plan pe actorii Dorina Roman şi Mihai Giuriţan, care îi întruchipează pe Mimi şi Lică, ce împreună devin Mimilică, cel mai hilar cuplu posibil.



„Sarmale cu dragoste” este o comedie romantică, în care iubirea se poate bucura de happy-end şi ţine până la adânci bătrâneţi. Dincolo de replicile amuzante piesa este o invitaţie de a ne trăi viaţa şi de a ne bucura de ea, fără să-i cerem perfecţiunea şi fără s-o raportăm la un model ideal.



Este practic un elogiu adus cuplurilor care, deşi încercate, rămân împreună.



Rezervările pot fi făcute la numărul de telefon 0799 977 357, iar preţul unui bilet este de 40 de lei, respectiv 15 lei pentru elevi şi studenţi.