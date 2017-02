Invită-ţi prietenii să folosească Uber şi poţi câştiga o vacanţă la Roma

Aplicaţia Uber, serviciul care îţi permite să apeşi pe un buton şi să comanzi o maşină, a ajuns la Braşov în luna noiembrie 2016. În doar câteva luni, Uber a devenit un serviciu foarte apreciat de braşoveni, care aleg să folosească aplicaţia pentru a ajunge confortabil, convenabil şi în siguranţă la destinaţie.Pentru a recomanda serviciul, fiecare utilizator are un cod personal de invitaţie pe care îl poate trimite mai departe oricui vrea să încerce un serviciu sigur şi de încredere pentru a se deplasa prin oraş. Pentru a trimite codul personal de invitaţie, utilizatorii trebuie să deschidă meniul aplicaţiei Uber (colţul din stânga sus) şi să selecteze “Curse gratuite”. Fiecare utilizator care se înregistrează folosind acest cod beneficiază de o reducere de 15 lei la prima sa cursă Uber. De aceeaşi reducere va beneficia şi utilizatorul care a recomandat serviciul Uber, atunci când persoana invitată efectuează prima sa cursă folosind aplicaţia.Braşovenii care nu au încercat serviciul Uber până acum pot participa şi ei în campanie şi vor beneficia şi de prima lor cursă Uber gratuită dacă îşi fac cont pe Uber.com/App şi introduc în aplicaţie codul promoţional VreaulaRoma, înainte de a comanda o maşină. Ulterior, fiecare invitaţie reprezintă o şansă în plus pentru a pleca gratuit în vacanţă la Roma!Astfel, utilizatorii care vor recomanda serviciul Uber altor persoane vor beneficia de curse gratuite prin oraş, în timp ce o cursă din centrul oraşului până în Poiana Braşov va avea un tarif fix de 25 de lei.Cu Uber plata se face electronic, direct din aplicaţie, fără numerar şi fără bacşiş. În plus, pasagerii Uber pot descărca factura fiscală pentru fiecare cursă din contul lor online de utilizator.Mai multe informaţii, precum şi regulamentul campaniei, sunt disponibile online pe: https://newsroom.uber.com/romania/uber-vola-roma/