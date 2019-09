Investiție la Zoo Brașov, pentru a se putea aduce pinguni, foci și lei de mare

Descriere foto: Zoo Brașov continuă proiectele de extindere a spațiilor în vederea diversificării speciilor ce pot fi admirate în cadrul parcului, iar una dintre investițiile de anvergură vizează amenajarea unui spațiu special pentru pinguni, foci și lei de mare; Sursa: bizbrasov.ro



Investiție de aproape 5 milioane de euro pentru a aduce pinguni, foci și lei de mare, la Zoo Brașov



Zoo Brașov continuă proiectele de extindere a spațiilor în vederea diversificării speciilor ce pot fi admirate în cadrul parcului, iar una dintre investițiile de anvergură vizează amenajarea unui spațiu special pentru pinguni, foci și lei de mare. Investiția totală va ajunge la cel puțin 23.229.254 lei cu TVA inclus, respectiv 4,89 milioane de euro.



Cheltuielile pentru amenajarea acestor spații au crescut față de cele estimate prin studiu de fezabilitate ca urmare a noilor cerințe impuse de EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), precum și ca urmare a recomandărilor făcute de specialiștii de la parcurile zoologice din Rotterdam sau Lisabona care dețin astfel de specii în captivitate și de unde probabil vor fi aduse exemplare și la Brașov. Inițial investiția în amenajarea acestor adăposturi era estimată la suma de 3,6 milioane de euro.



Proiectul presupune amenajarea unui bazin exterior cu o suprafață de minimum 200 mp apă cu adâncimi variabile între 1,5 m – 20% şi 3 m – 80%, special pentru pinguini. De altfel, spaţiul interior dedicat va avea o suprafaţă minimă de 65 mp, cu un bazin de 32.5 mp şi adâncime 1,5 m. Acestuia i se va adăuga un spațiu interior de carantină/izolare care va avea cel puţin 10 mp adăpost, cu un bazin de 4 mp cu o adancime de 60 cm şi 6 mp de uscat.



În cazul focilor și leilor de mare, suprafaţa exterioară a spaţiului este proiectată a avea minimum 840 mp, din care apă 630 mp, cu adâncimi variabile până la 5 m – 20% şi 3,5 m – 80%. Spaţiul interior are o suprafaţă minimă de 40 mp aferent „Leilor de mare” și separat 20 mp aferent „foci”, cu un bazin de 30 mp şi adâncime 3 m pentru „Foci” si suplimentar un bazin de 96 mp pentru „Lei de mare” cu adâncimea de 3 m. Și în acest caz ar urma să fie amenajate locuri speciale pentru carantină. Durata de realizare a lucrărilor este estimată la 12 luni.