Între 7 și 14 iulie „cultura se simte bine” la Cristian! Începe Festivalul C’Art Fest

Programul Festivalului C’Art Fest 2019:

onferinţe şi dezbateri, ateliere creative pentru copii, hore ad-hoc în ploaie şi podcast-uri ascultate în iarbă. Un program care atrage de 5 ori populaţia localităţii ediţie de ediţie, aproximativ 25.000 de participanţi români şi străini fiind prezenţi la ediţia din 2018, de exemplu.Viţa de Vie & Bohemia Symphonic Orchestra (dirijor Remus Grama), Teatrul de Comedie Bucureşti, Maria Răducanu & Krister Jonsson, The Mono Jacks, Victor Rebengiuc, Subcarpaţi & Taraf de Caliu, Marius Mihalache Band & Damian Drăghici Brothers, Vama, Lightwave Theatre, corul Unison & Unison Stars sunt câțiva dintre invitaţii la Cristian, din acest an.Programul complet al evenimentelor poate fi găsite pe pagina de facebook C’Art Fest sau pe cartfest.ro 19:00 - Superchill & acrobaţi şi personaje de epocă (paradă pe străzile Cristianului, cu pornire de pe Dealul Bisericuţei)20:00- Viţa de Vie & Bohemia Symphonic Orchestra, dirijor Remus Grama (concert live, Piaţetă)19:00- Nina, Teatrul de Comedie Bucureşti (adaptare după romanul lui Matei Vişniec, cu Gheorghe Visu, Mihaela Teleoaca şi Lucian Pavel) (Sala Mare)20:30- Trio Zamfirescu & Adrian Nour, recital de muzică live şi dans21:30- Parking, cel mai recent film al lui Tudor Giurgiu, lansat la TIFF 2019, proiecţie în aer liber (curtea Sălii Mari)18:00- Tot ce-i minunat în lume, Vanner Collective & unteatru (Școala Gimnazială)20:00 - Crăciunul Preşedintelui (după romanul lui Pascal Bruckner, cu Claudiu Bleonţ, Marian Râlea, Vlad Logigan, Vlad Bîrzanu, Iulia Lazăr)21:30 - Maria Răducanu (curtea Sălii Mari) - muzică uşoară şi tradiţională reinterpretată18:00 - Alexandra Uşurelu (Biserica Evanghelică)21:00 - The Mono Jacks (curtea Sălii Mari)17:00 - Victor Rebengiuc, întâlnire cu publicul (curtea Sălii Mari)20:00 - Legenda Marelui Inchizitor, spectacol - lectură (după romanul Fraţii Karamazov de Feodor Dostoievski, în interpretarea lui Victor Rebengiuc) (Sala Mare)21:30- Cozy Poetry Night, spectacol interactiv de poezie, muzică, interpretare şi improvizaţie cu publicul (curtea Sălii Mari)19:00 - 4Tune Quartet, recital live de coveruri internaţionale interpretate cu instrumente clasice (curtea Casei Parohiale Evanghelice)20:00 Subcarpaţi & Taraf de Caliu (Piaţetă)22:00 Le Concert, proiecţie de film în aer liber (2009) (curtea Sălii Mari)11:00 - 16:00 - Brunch cu produse locale (curtea Sălii Mari)13:00 - Alexu & The Voices Inside, recital live (curtea Sălii Mari)18:00 - Micul Prinţ, teatru de păpuşi în mărime naturală, Lightwave Theatre (Sala Mare)20:00 - Marius Mihalache & Damian Drăghici (Piaţetă)22:00 - Soundopamine (curtea Sălii Mari)11:00 - 16:00 - Brunch cu produse locale (curtea Sălii Mari)13:00 - Alexu & The Voices Inside, recital live (curtea Sălii Mari)16:00 - Corul de copii Unison şi Unison Stars (Biserica Evanghelică)18:00 - Amalia respiră adânc, Teatrul Arlechino Braşov (sala de sport a Școlii Gimnaziale)20:00 - Vama - concert şi petrecere de închidere (curtea Sălii Mari)