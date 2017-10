Interviu funny cu Sam, solistul trupei-Streetghosts

Interviu funny cu Sam, solistul trupei-Streetghosts



Trecând întâmplător prin oraş să mă plimb cu un bun prieten, am ramas uimită de cum cântă o trupă tânără formată din 4 baieţi extrem de dezinvolţi, care au melodiile lor proprii. Efectiv stai să îi asculţi şi nu te dai dus de langă ei. Cântă cu sufletul şi dintr-o mare pasiune pentru artă şi bun gust.

Ca să nu deranjez, între piese, am vorbit cu Sam, baiatul care cântă vocal. Am facut cunoştiinţă şi i-am spus că doresc să îi promovez local pe site-ul nostru de presă online. Bucuros Sam, mi-a dat numărul său de telefon şi a ramas să ne auzim, apoi să stabilim împreună o întâlnire pentru interviul ce urma publicat.

A durat aproape o săptămână până ce ne-am întâlnit, pentru că sunt extrem de aglomeraţi. Nici eu nu am avut tocmai un program lejer, însă am reușit să facem posibilă întâlnirea noastră.

Interviul integral cu Sam îl puteţi vedea în cele ce vor urma.

A.C. Sam spune-mi te rog cum aţi ales numele trupei şi cum v-aţi hotărât să faceţi acest band şi să cântaţi pe strada, tocmai in România?

Sam. Noi ne numim Streetghosts şi iubim din tot sufletul muzica şi ceea ce facem. Sloganul nostru este ,,Let the thugs bark,, , tradus în română înseamnă ,,Lasă asasinii să latre,,. Un slogan fain după părerea mea, care ne caracterizează. Ne-am hotărât să cântăm în România pentru că ne place enorm. Este o ţară minunată, iar Braşovul ne place foarte mult. Ducem o viaţă de baladă aici, boemă şi trăim frumos ca nişte artişti.

A.C. De unde sunteţi voi?

Sam. Da, este o întrebare bună. Suntem de peste tot din lumea asta şi preferăm să nu spunem de unde. Componenţii trupei sunt: Botond-chitaristul, Pita-bass şi vocea a doua, Clement-saxofonist, Giogio-percuţie şi tobe, şi eu chitară acustică şi voce. Ceea ce este interesant, este faptul că pe Giogio l-am întâlnit pe stradă, aşa cum m-au găsit şi baieţii pe mine. După ce ne-au întâlnit pe noi în Paris în anul 2016, am format rapid trupa.

De atunci cântâm pe stradă în orice oraş, în care putem ajunge. Aşa am ajuns la Braşov şi nu am mai plecat, plecând din Paris spre Warsaw, în Polonia, unde am şi înregistrat şi primul nostru demo, care se numeşte ,,La maison des ames perdues,,.

Am venit în România în octombrie 2016, cu intenţia să compunem muzică şi de a cânta pe stradă, fără trea multe aşteptări. Braşovul pentru noi este o adevărată sursă de inspiraţie. Am descoperit alături de Gio oraşul, iar oamenii de aici ne-au fascinat prin bunătatea lor. Munţii ne oferă aer curat, foarte benefic pentru plămâni, suntem mereu relaxaţi şi ne trăim din plin viaţa. După doar câteva zile de cântat în Piaţa Sfatului, Republicii, am mai descoperit şi alte colţuri în care lumea se adună şi ne aplaudă.

A.C. Unde aţi mai cântat în ţară?

Sam. Am avut ocazia să călătorim şi să cântăm în iarna şi primăvara anului acesta în Cluj Napoca, Sibiu şi Bucureşti.

A.C. Înafară de diverse locuri de pe străzi, aţi avut ocazia să cântaţi şi în cadrul vreunui eveniment?

Sam. Da, în aceste oraşe specificate mai sus, am avut ocazia să cântăm la câteva concerte, în pub-uri şi cluburi. Dar toate acestea au fost posibile cu ajutorul lui Pall Guidea- fostul nostru manager.

A.C. Să înţeleg că în momentul acesta nu mai aveţi un manager care să se ocupe de evenimente?

Sam. Nu mai avem, însă nouă ne place foarte mult să cântâm pe stradă şi în momentul acesta chiar nu avem nevoie de aşa ceva.

A.C. Îţi mulţumesc mult Sam pentru interviul acordat. Mi-a făcut o reală plăcere să vorbim şi să vă ascult.

Vă doresc baftă multă şi cine ştie poate pe viitor o să colaboram.