Întârzieri în Programul „Rabla”

Programul Rabla 2017 va începe cu aproximativ o jumătate de lună mai târziu decât termenul anunţat iniţial. Potrivit ministrului mediului, Graţiela Gavrilescu, cei care au mașini mai vechi de 10 ani vor putea să acceseze programele «Rabla» şi «Rabla Plus», în jurul datei de 10 mai.







Ediţia din acest an a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, celebrul Program Rabla, va demara, imediat după ce se vor încheia perioadele de dezbateri publice şi sesiunea de validare a producătorilor. În 2017, valoarea primei de casare pentru Programul „Rabla” clasic va rămâne de 6.500 de lei.







Programul Rabla Plus va aduce în acest an o noutate importantă. Prima pentru cumpărarea de maşini electrice va urca până la 10.000 euro. De asemenea, tot din acest an, ecobonusul pentru cumpărarea unei maşini cu propulsie hibridă de tip plug-in urcă la 20.000 lei.