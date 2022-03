Întâlniri de afaceri cu companii din industria textilelor din Azerbaijan

Camera de Comerț și Industrie Brașov împreună cu Camera de Comerț și Industrie Covasna a organizat vineri, 25.02.2022 la sediul C.C.I. Brasov întâlniri de afaceri cu companii din industria textilelor din Azerbaijan.





La întâlnirile de afaceri au participat reprezentanții firmelor românești și azere care fac parte din Asociația de Dezvoltare a Antreprenoriatului Femeilor din Azerbaidjan, comercianți și producători de îmbrăcăminte, lenjerie intimă, îmbrăcăminte de protecție, covoare, materie primă (bumbac și mătase) cu interes în crearea unor noi contacte de colaborare în România.





Dna Sakina Babayeva - Vicepreședinte al Asociației de Dezvoltare a Antreprenoriatului Femeilor din Azerbaidjan, a menționat că: ”scopul vizitei în România este identificarea de oportunități de afaceri pentru firmele din industria textilelor din Arzeibajan, atât în producție, cât și în distribuție, care să conducă la lărgirea pieței de desfacere și la colaborări fructoase între cele două țări”.





Dl Császár Miklós - Șef Departament Relaţii Externe din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Covasna și Manager de proiect RO2AZTEX a precizat că au inițiat acest proiect în domeniul textilelor pentru că este un domeniu dezvoltat atât la nivel local, în județul Covasna, cât și la nivel național, în România pentru care există un interes real de dezvoltare.







“Firmele din România sunt interesate de cooperarea cu firmele din Arzeibajan, pentru a exporta produsele lor, dar și pentru importul de materie primă necesară pentru producție. Totodată există deschidere și pentru diferite cooperări pe anumite teme de industrie”, a menționat dl Császár Miklós.





În urma unei analize efectuate de CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV, industria prelucrătoare din domeniul textil din județ este reprezentată de 90 de firme producătoare cu o cifra de afaceri de 307 milioane lei și 976 angajați (conform situațiilor financiare aferente anului 2020). Comparativ, cele mai importante ponderi ale salariaţilor textilişti se înregistrează în judeţele Harghita şi Covasna, unde peste 20%, respectiv 27% dintre angajaţii industriei prelucrătoare sunt înscrişi în ramura textilă.





Chiar și în acest context, întâlnirile business to business s-au bucurat de interesul firmelor brașovene, d-ra Director Andreea Ivașcu asigurându-i pe membrii delegatiei de implicarea C.C.I. Brașov în promovarea brandurilor azere pe piață brașovenă, și nu în ultimul rând de disponibilitatea C.C.I. Brașov în organizarea unei expoziții în viitorul apropiat.



Ultimele date referitoare la volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Republica Azerbaidjan precizează că valoarea exportului a fost de 56,33 milioane USD şi valoarea importul de 103,85 milioane USD, soldul fiind de 47,52 milioane USD în favoarea Azerbaidjan. Exportul românesc pe piaţa azeră, care în ultimii ani a crescut cu 43% este reprezentat în principal de maşini, aparate şi echipamente electrice, produse ale industriei chimice, metale comune și articole metalice, produse ale industriei alimentare şi produse farmaceutice. Peste 99% din importurile României din Azerbaidjan sunt reprezentate de petrol.





Cu toate acestea, două firme brașovene vor participa în perioada următoare la vizita de studiu care va avea loc în Baku, fiind organizată în cadrul proiectului EUROCHAMBRES intitulat RO2AZTEX – Study Visits for BSOs and SMEs in România and Azerbaijan in the field of Textiles (vizite de studiu pentru organizații de suport al firmelor și IMM-uri din România și Azerbaijan în domeniul Textilelor) în cadrul grantului EU4BUSINESS: CONNECTING COMPANIES - EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION.